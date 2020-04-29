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    • 29.04.2020 23:45
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    Fethiye İlçe Başkanı vatandaşın borcunu reklam malzemesi yaptı!

    Fethiye İlçe Başkanı geçtiğimiz günlerde yaptığı görgüsüzlüğü tekrarladı. Bakkallarda kapattığı veresiye defterlerini yine reklam malzemesi yaptı. Yardımı hem bakkallara afiş asıp cümle aleme ilan etti hem de sosyal medyadan yayınladı.

    CHP’nin hayırsever reklamcısı yine işbaşında!

    Geçtiğimiz günlerde 'de bazı mahallelerde bakkalların veresiye defterlerini kapatan Fethiye İlçe Başkanı , bunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

    CHP'li Demir, yine işbaşındaydı. İlçedeki ve Camii Mahallerindeki bazı bakalları ziyaret eden Demir yine veresiye defterini kapattı. Fakat bunu bakkalların üzerine astığı afiş ile herkese ilan etti.

    Boy boy da fotoğraf çektirdi. Asılan afişlerde bakkalın veresiye defterindeki ların CHP İlçe Örgütü tarafından ödendiği kaydedildi.

    Mehmet Demir yardımı sosyal medyadan da paylaştı.

    Facebook hesabından şöyle dedi: "Bugün Yeni Mahalle ve Cami Mahallesi sakinlerinin mahalle marketlerine olan borçlarını yardımseverler ve İlçe Başkanlığımız tarafından ödedik. Söz verdiğimiz her şeyi alnımızın akıyla yerine getiriyoruz."

    HAYRETTİN ŞAŞMAZ / SABAH

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