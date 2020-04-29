NEREDEN ALABİLİRİM?

D vitamini takviyeleri eczanelerden süpermarketlere çok fazla yerde mevcut. Yalnızca D vitamini takviyesi de olabilir veya çoklu vitamin tabletin parçası da olabilirler. Uzmanlar, ''Herkese yetecek kadar bulundurmak için ihtiyacınızdan fazlasını almayın'' uyarısında bulunuyor.



Çoğu D vitamini takviyesinin etiketinde listelenen bileşen D3'tür. D2 Vitamini bitkiler tarafından üretilir ve D3 Vitamini ise cildiniz tarafından yapılandırılır. Bebekler için vitamin damlaları mevcut. Peki ya beslenme düzeni?



İyi dengelenmiş bir yemek düzeninin bağışıklık sisteminin normal işlemesini garantiye alsa da, tek başına gıda takviyeleri normal düzeyin üstüne geçirmeyecektir. Sırf yiyecekten yeteri kadar D Vitamin almak zor.



İyi dengeli bir yeme düzeni düzgün bir sağlık için önemlidir ve bu düzen salgınla karşı karşıya olmasalar da insanlara önerilir. Bu diyet D vitamini bakımından zengin yumurta ve yağlı balıkları kapsayabilir. Bazı kahvaltılık mısır gevrekleri, margarin yağlar ve yoğurtlar da D vitamini ile kuvvetlendirilmiştir. Güneşlenmeli miyim?



Güneş ışığına uzun süre maruz kalarak doz aşımı yapamasanız bile, kuvvetli güneş cildi yakar, bu yüzden güneşte korunaklı kalıp gerekli vitamini almayı dengelemeniz gerekli. Cildinizi güneş kremi sürüp herhangi bir hasardan veya yanmadan korumaya özen gösterin. Çocuklar, bebekler ve hamile kadınlar ne yapmalı?