Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs tedbirleri kapsamından alınan uçuşları durdurma kararının 28 Mayıs'a uzatıldığını duyurdu.

THY GENEL MÜDÜRÜ EKŞİ TWITTER'DAN DUYURDU

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç ve dış hat tarifeli seferlerinin 28 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal edildiğini duyurdu. Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Biliyoruz zor, ama bu mücadeleyi kazanmak için hep beraber biraz daha sabretmemiz lazım. Maalesef, iç ve dış hat tarifeli seferlerimizi 28 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal etmek zorundayız' dedi.

Biliyoruz zor, ama bu mücadeleyi kazanmak için hep beraber biraz daha sabretmemiz lazım.



Maalesef, İÇ ve DIŞ HAT tarifeli seferlerimizi 28 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal etmek zorundayız.



Detay bilgileri lütfen https://t.co/Udl8S37x02 adresinden takip ediniz. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) April 28, 2020

THY'nin internet sitesinde de şu duyuru yer aldı:

''Değerli misafirlerimiz, Yeni koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda tüm uçuşlarımız 28 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.''