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    • 28.04.2020 20:03
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    Bakan Soylu'dan 'deki terör sına ilişkin açıklama: Bu saldırı hain terör örgütünün yanına kalmayacak

    İçişleri Bakanı , terör örgütü /YPG'nin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle gerçekleştirdiği ya ilişkin, "Mübarek ramazan günü Afrin'de gerçekleştirilen bu saldırı, hain terör örgütünün yanına kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

    Bu saldırı hain terör örgütünün yanına kalmayacak

    İçişleri Bakanı , terör örgütü /YPG'nin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle gerçekleştirdiği ya ilişkin açıklamada bulundu.

    Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mübarek ramazan günü Afrin'de gerçekleştirilen bu saldırı, hain terör örgütünün yanına kalmayacaktır. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.

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