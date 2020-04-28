Son dakika: Türkiye'den gönderilen yardım malzemeleri ABD'ye ulaştı

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere ABD'ye gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı bu ülkeye ulaştı.





Türkiye'nin yardım eli, salgından etkilenen birçok ülkenin ardından Kovid-19 vaka sayısının 1 milyonu, ölü sayısının da 57 bini aştığı ABD'ye de uzandı.

#COVID19 ile mücadele kapsamında ABD'ye tıbbi malzeme taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımız Vaşington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne ulaştı. #MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2020



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "#COVID19 ile mücadele kapsamında ABD'ye tıbbi malzeme taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımız Vaşington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne ulaştı." ifadelerine yer verildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, ABD'ye gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A400M tipi askeri kargo uçağı, ABD saatiyle 17.30 civarında (TSİ 00.30) başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indi.





Uçağı, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Philip Thomas Reeker karşıladı.





Üsse indirilen yardım kolilerinin üzerinde, Cumhurbaşkanlığı forsu, Türk ve Amerikan bayraklarının yanı sıra Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır. Karanlığın ardında nice güneşler vardır." sözlerinin Türkçe ve İngilizcesi yer aldı.

Kolilerde, 500 bin maske, 400 bin önlük, 2 bin litre dezenfektan, 500 yüz koruyucu ve 400 N95 tipi maske ile 1500 koruyucu gözlük olduğu bildirildi.





TSK'ye ait A400M nakliye uçakları daha önce de İtalya, İspanya, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova, İngiltere ve Somali'ye yardım taşımıştı.



ABD'DEN TEŞEKKÜR

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'ye Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımına ilişkin, "ABD hükümeti adına, NATO müttefikimiz Türkiye'ye bugün gerçekleşen cömert medikal ekipman ve diğer elzem malzemelere ilişkin bağış için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.





Büyükelçisi Satterfield, Türkiye'nin ABD'ye tıbbi malzeme bağışı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Kovid-19 ile dünya çapında yürütülen mücadele gibi kriz dönemlerinde, aynı düşünceleri paylaşan müttefik ve ortaklar arasında yakın iş birliğinin, hızlı ve etkili bir cevap geliştirmede kilit önemde olduğuna dikkati çeken Satterfield, "Hiçbirimiz bunu tek başımıza yapamayız. ABD hükümeti adına, NATO müttefikimiz Türkiye'ye bugün gerçekleşen cömert medikal ekipman ve diğer elzem malzemelere ilişkin bağış için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.





Satterfield, bu bağışın, Ankara'dan havalanan Türk A-400M askeri uçağıyla başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne bugün ulaştırılacağını belirtilerek, şunları kaydetti:

"Bu bağış, Federal Acil Yardım Yönetimi Ajansı (FEMA) tarafından alınıp değerlendirilecektir ve ABD'de bu malzemelere en çok ihtiyaç duyanların faydalanması sağlanacaktır. Yapılan bu teslimat gösteriyor ki ABD ve Türkiye arasındaki ilişki güçlüdür ve en önemli ittifaklarımızdan biridir. Türkiye ile bu konuda ve pek çok diğer ortak önceliğimizde iş birliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Amerikan halkına yönelik desteği ve dostluğu için Türk hükümetine ve milletine teşekkür ediyoruz."

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından da ayrıca "Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye'ye minnettarız." ve "Bu, tam olarak ortaklık ve ittifakın eyleme dökülmüş halidir. Teşekkür ederiz Türkiye." paylaşımları yapıldı.