Hasta yakınları kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp yaraladı

akciğer kanseri tedavisi gören T.D. (65) fenalaşarak'ne kaldırıldı. Ancak kurtarılmadı. T.D.'nin hayatını kaybettiği öğrenen yakınları cenazeyi görmek istedi. Tulum ve maskelerle girilen servise hiçbir tedbir almadan girmeye çalışan hasta yakınları ile asistan doktorarasında tartışma yaşandı. Hasta yakınları camları kırarken, biri de eline oksijen tüpünü alarak asistan doktoru ve güvenlik görevlilerini kovaladı.soruşturma başlattı.yaşamış olduğu olayı şöyle anlattı: "Önce zorla kapalı servise girmeye çalıştılar. Camlar kırıldı, ben ve güvenlik görevlisi kapının dışında hırpalandık. Sonra servisin iç kapısını da zorla açtılar ve 5 kişi içeri daldı. Bizim tulumlarla, maskelerle girdiğimiz servise, ellerini kollarını sallayarak girdiler. Sağa sola tekme attılar. İçlerinden biri eline oksijen tüpünü alıp bizi kovalamaya başladı."