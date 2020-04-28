Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk kez 5 Nisan'da bünyelerindeki Turgut Özal Tıp Merkezinde yapılan işlemle, yeni tip koronavirüse yakalanıp iyileşmiş ve sonrasında testleri negatif gelen bir hastadan toplanan plazmadan, başka bir hastanın tedavisinde yararlanıldığını hatırlattı.

Plazma tedavisi uygulanan hastada 72 saat sonra ilk olumlu gelişmeleri tespit ettiklerini 10 gün sonra da hastayı makineden ayırdıklarını vurgulayan Kızılay, şöyle devam etti: