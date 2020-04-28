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    • 28.04.2020 23:20
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    'dan uçak ambulans açıklaması: Ücretsiz sunan tek devletiz

    , son günlerde uçak ambulanslarla yapılan hasta nakilleriyle ilgili açıklama yaptı. 'nin bu hizmeti 2008'den beri verdiğini belirten Bakan Koca, ''Bu hizmeti kendi kaynaklarıyla ücretsiz sunan tek devletiz'' ifadelerini kullandı.

    Ücretsiz sunan tek devletiz

    , son günlerde uçak ambulanslarla yapılan hasta nakilleriyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, bu yıl 453 hastanın hava, 211 hastanın uçak ambulansla taşındığını bildirdi.

    2008'DEN BERİ BU HİZMETİ VERİYORUZ
    Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'nin, hava ambulans hizmetini 2008'den beri verdiğini belirtti.

    "ÜCRETSİZ SUNAN TEK DEVLETİZ"
    Bu hizmeti kendi kaynaklarıyla ücretsiz sunan tek devletin Türkiye olduğunu vurgulayan Koca, "Sadece bu yıl 453 hasta hava, 211 hasta uçak ambulansla taşınmıştır. Benzer sağlık operasyonlarının ancak filmlerde olabileceğini düşünenler ülkemize inanmalı." ifadesini kullandı.

    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uçak ambulans açıklaması: Ücretsiz sunan tek devletiz
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