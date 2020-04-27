Ali Erbaş hocamıza "sesi çağlar öncesinden gelen bu şahıs"diye hitap ederek güya değerlerin zamana bağlı olarak kıymet sahibi olacağına inanan bir kafa herşey olur ama hukukçu olmaz.Zamanın geçmesine bağlı olarak insan haklarının ve hukukun itibarsız olacağını düşünen bir kafa bu