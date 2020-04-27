EBA canlı ders uygulaması indir! EBA canlı ders uygulaması hata veriyor sorunu nasıl giderilir?

EBA CANLI DERS UYGULAMASI HATA VERİYOR SORUNU!

EBA canlı ders uygulamasına girmeye çalışan öğrenciler "Zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaya kadar canlı ders bulunmamaktadır." uyarısıyla karşılaşıyor. Kimi kullanıcılar da hata uyarısı aldığını belirtiyor. Uygulamanın neden hata verdiğine veya çözümüne ilişkin bir açıklama yapılmadı. Yoğunluk dolayısıyla hata olduğu düşünülüyor.

EBA CANLI DERS GİRİŞ!

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak EBA canlı ders giriş ekranına ulaşabilirsiniz.

EBA CANLI DERS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

EBA CANLI DERS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Size açılan canlı ders olup olmadığını kontrol ettikten sonra canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. "Katıl" düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.