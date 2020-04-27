İzmirli Prof. Bünyamin Sertoğullarından, virüsü yendi. Hemen işinin başına geçti:
Hastalarımı ve meslektaşlarımı yalnız bırakamazdım. Dünyaya bir kez daha gelsem yine doktor olurum.
DOKTOR HAYAT
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan 45 yaşındaki Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından'a rahatsızlanması üzerine 29 Mart'ta Covid-19 testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine Sertoğullarından evinde karantina altına alındı. Sertoğullarından, 14 gün boyunca hastanede görev yaptığı doktor arkadaşlarına sosyal medya aracılığıyla deneyimlerini aktardı, hastalara uygulanacak tedavi yöntemleri konusunda meslektaşlarına destek oldu.
SON iki testin negatif çıkmasının ardından ailesiyle vakit geçirmek yerine hastaneye koşan Prof. Dr. Sertoğullarından, çalışma azmiyle tüm meslektaşları ve hastalarının takdirini kazandı. Sosyal medyada, "DOKTOR HAYAT" lakabı takılan Sertoğullarından, "Ekip arkadaşlarımı yalnız bırakmamam gerekiyordu. Hastalarımızın bir an önce sağlığına kavuşması için hastanede olmalıyım" dedi.
İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, "Coronavirüs'lü hastaları tedavi ederken hastalanması bizleri çok üzmüştü ama o sağlığına kavuştu. Meslektaşları da hastaları da mutlu oldu" dedi.
Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından, büyük övgü aldı.
Hastalarımı ve meslektaşlarımı yalnız bırakamazdım. Dünyaya bir kez daha gelsem yine doktor olurum.
DOKTOR HAYAT
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan 45 yaşındaki Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından'a rahatsızlanması üzerine 29 Mart'ta Covid-19 testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine Sertoğullarından evinde karantina altına alındı. Sertoğullarından, 14 gün boyunca hastanede görev yaptığı doktor arkadaşlarına sosyal medya aracılığıyla deneyimlerini aktardı, hastalara uygulanacak tedavi yöntemleri konusunda meslektaşlarına destek oldu.
SON iki testin negatif çıkmasının ardından ailesiyle vakit geçirmek yerine hastaneye koşan Prof. Dr. Sertoğullarından, çalışma azmiyle tüm meslektaşları ve hastalarının takdirini kazandı. Sosyal medyada, "DOKTOR HAYAT" lakabı takılan Sertoğullarından, "Ekip arkadaşlarımı yalnız bırakmamam gerekiyordu. Hastalarımızın bir an önce sağlığına kavuşması için hastanede olmalıyım" dedi.
İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, "Coronavirüs'lü hastaları tedavi ederken hastalanması bizleri çok üzmüştü ama o sağlığına kavuştu. Meslektaşları da hastaları da mutlu oldu" dedi.
Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından, büyük övgü aldı.