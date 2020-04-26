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    • Güncel
    • 26.04.2020 Gazete
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    'de kayıp Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

    'de, Jandarma timlerinin 'nda yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu akıntıda kaybolan Jandarma Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor. İşte Takvim Gazetesi’nin 26 Nisan 2020 tarihli güncel sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Aramalar sürüyor
    Tunceli'de, Jandarma timlerinin 'nda yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu akıntıda kaybolan Jandarma Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

    GEREKEN YAPILDI
    Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere gereken muamele yapıldı. , "20 PKK/ YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi" açıklaması yaptı.

    26 İLDE PİKTES SİSTEMİ...
    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, devlet okullarında sözleşmeli ya da kadrolu Suriyeli eğitici bulunmadığını söyledi. Selçuk, Suriyeli çocukların ise Türk eğitim sistemine entegrasyonu için PİKTES sisteminin Suriyeliler'in yoğun olduğu 26 ilde sürdüğünü kaydetti.

    İYİCE KABARTTILAR!
    Fırsatçılar pideye de dadandı. Önce gramajla oynadı. Şimdi de ununu azaltıp merdiven altı kabartma tozu kullandı.
    Haberler Güncel Tunceli'de kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor
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