Tunceli'de, Jandarma timlerinin Munzur Çayı'nda yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu akıntıda kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.
GEREKEN YAPILDI
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere gereken muamele yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, "20 PKK/ YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi" açıklaması yaptı.
26 İLDE PİKTES SİSTEMİ...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, devlet okullarında sözleşmeli ya da kadrolu Suriyeli eğitici bulunmadığını söyledi. Selçuk, Suriyeli çocukların ise Türk eğitim sistemine entegrasyonu için PİKTES sisteminin Suriyeliler'in yoğun olduğu 26 ilde sürdüğünü kaydetti.
İYİCE KABARTTILAR!
Fırsatçılar pideye de dadandı. Önce gramajla oynadı. Şimdi de ununu azaltıp merdiven altı kabartma tozu kullandı.
GEREKEN YAPILDI
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere gereken muamele yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, "20 PKK/ YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi" açıklaması yaptı.
26 İLDE PİKTES SİSTEMİ...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, devlet okullarında sözleşmeli ya da kadrolu Suriyeli eğitici bulunmadığını söyledi. Selçuk, Suriyeli çocukların ise Türk eğitim sistemine entegrasyonu için PİKTES sisteminin Suriyeliler'in yoğun olduğu 26 ilde sürdüğünü kaydetti.
İYİCE KABARTTILAR!
Fırsatçılar pideye de dadandı. Önce gramajla oynadı. Şimdi de ununu azaltıp merdiven altı kabartma tozu kullandı.