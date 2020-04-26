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    • 26.04.2020 16:01
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    Terör örgütü ile Ermeni iş birliği bir kez daha gözler önüne serildi! Teröristlerden sözde anma etkinliği

    Aralarında Ermeni kökenli teröristlerin de bulunduğu terör örgütü 'ya bir grup terörist, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Tal Tamir kırsalında nı anma töreni düzenledi.

    YPG/PKK-Ermeni ortaklığı bir kez daha belgelendi

    Terör örgütü 'ya bağlı, Ermeni kökenlilerin de aralarında olduğu teröristlerden oluşan grubun, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Tal Tamir kırsalındaki köyde nı anma etkinliği düzenlediği öğrenildi.

    Terör örgütü YPG/PKK, geçen sene, 1915 yılı olaylarına dair Ermeni iddialarının yıl dönümünde, aralarında Ermeni kökenlilerin de olduğu sözde tabur kurduğunu ilan etmişti.

    Kuruluşunda yaklaşık 90 teröristin yer aldığı sözde taburun Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelerde konuşlanacağı belirtilmişti.

    Kuruluş toplantılarını Azerbaycanlı Türklerin katliamlarında yer alan ve daha sonra ASALA'da faaliyet yürüten Levon Ekmekçiyan, Monte Melkonyan ile Osmanlı dönemindeki Ermeni çetecilerden Kevork Çavuş, Andranik Ozanyan ile terör örgütü TKP/ML TİKKO kurucusu İbrahim Kaypakkaya ve Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının olduğu bir odada yapan teröristlerin, terör örgütünün düzenlediği saldırılara katıldıkları belirlenmişti.

    Yerel kaynaklar, söz konusu grubun Suriye'nin kuzeyinde bulunan Tal Tamir kırsalındaki köyde sözde Ermeni soykırımını anma etkinliği düzenlediğini ifade etti.

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