HASTALIĞIN SEYRİ

Tutluoğlu, hastalığın seyri ile ilgili de şunları anlattı: "En son hastaneden çıkmadan önce yapılan 2 test negatifti. Bana toplam 7 kez test yapılmış oldu, 30 gün de hastanede yattım. Böyle bir enfeksiyon hastalığı görülmüş bir şey değil. Çok garip bir virüs. Virologlarla konuşuyorum onların açısından sadece bir virüs. Ama işin kliniği ile uğraşanlar bunun gerçekten çok garip bir mikrop olduğunu söylüyorlar. Çünkü normal bir enfeksiyonda virüsler, üst solunum yollarında birkaç gün oyalanırlar, ondan sonra akciğere çok seyrek olarak etkileşim yaparlar. Bunda direkt, gece 12'de ateşim çıkıyor, ertesi sabah 8'de tomografi çektiriyorum, akciğerde zatürre var. Bu direkt akciğere gidebilen, akciğer haricinde beyni etkileyebilen, tat ve koku almada bozukluk yapabiliyor. Bir doktor arkadaşımda, ishal ve tansiyon düşüklüğüyle gösterdi kendini, o da uzun süre hastanede yatmak zorunda kaldı. Sadece ishalle de kendisini gösterebiliyor. Tedavide de farklılar gösterebiliyor, bir hastaya iyi gelen ilaç, başka bir hastaya iyi gelmeyebiliyor. Ufak damarlara trombos ve pıhtı atma bende oldu. Bir ay hastanede kan sulandırıcı iğne kullanmıştım fakat çıktıktan sonra bir iki gün aspirinle idare ederim dedim. Tekrar bir nefes darlığı, halsizlik, ertesin gün hastaneye gittiğimde laboratuvar parametrelerinde bozulma olduğu için şimdi karından kan sulandırıcı iğnelerle tedaviye devam ediyorum."