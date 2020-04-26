Fiziksel olarak küçücük bir virüsün, dağları yok eden korkunç depremlerden, yangınlardan, savaşlardan, bombalardan çok daha korkunç bir etki yaptığını, adeta modern hayatı kilitlediğini anlatan Gencer, "Zahiren gösterişli modern medeniyetin içten içe çürümesinin, derin illetinin, çıkacak canının göstergesi oldu. Hayat tarzı ile düşünce tarzı birbirine bağlıdır, nasıl yaşarsan öyle inanır ve düşünürsün. Koronavirüs, birbirine bağlı olarak modernliğin yani modern hayat tarzının ve modernizmin yani modern düşünce tarzının çarpıklığını, kırılganlığını, çelişkilerini de ortaya çıkardığını düşünüyorum." diye konuştu.

Kovid-19 salgını sürecinde Hz. Muhammed'in salgın, temizlik ve karantinaya ilişkin uyarılarının yer aldığı hadislerin Batı dünyasında da gündeme geldiğini aktaran Prof. Dr. Bedri Gencer, konuşmasını şöyle tamamladı: