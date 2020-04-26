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    • 26.04.2020 22:40
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    Son dakika: 'dan 162 Türk vatandaşı uçağıyla Ankara'ya getirildi

    Son dakika haberine göre, 'daki Türk vatandaşlarından 162'si yeni tip (Kovid-19) önlemleri kapsamında Ankara'ya getirildi. Pasaport kontrolü yapılan yolcular apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Çankırı'ya gönderildi.

    Katar'dan THY uçağıyla Ankara'ya getirildiler

    'daki Türk vatandaşlarından 162'si yeni tip (Kovid-19) önlemleri kapsamında Ankara'ya getirildi.

    Cumhurbaşkanı 'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, biri bebek 162 Türk vatandaşını Katar'dan getiren 'nin "Karadeniz" uçağı, saat 21.00'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

    Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü.

    Pasaport kontrolü yapılan yolcular apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Çankırı'ya gönderildi.

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