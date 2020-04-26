Ankara, merkez üssü Akyurt ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde depremle sallandı. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre; saat 02.27'de merkez üssü Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Derinliği 14.21 kilometre olarak ölçülen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.Kısa süreli endişe yaratan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.2020.04.27 02:28:08 38.3048 38.8252 15.9 -.- 1.8 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel2020.04.27 02:27:09 40.0825 33.2373 1.0 -.- 3.7 3.8 AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel2020.04.27 02:26:36 38.2328 38.8272 3.9 -.- 2.4 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel2020.04.27 02:05:56 36.0828 27.1663 10.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel2020.04.27 01:46:14 38.4248 39.2518 11.9 -.- 1.4 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel2020.04.27 01:36:13 39.0353 27.8220 5.5 -.- 1.6 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.04.27 01:01:01 38.9983 29.7490 1.2 -.- 2.1 -.- CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel2020.04.26 23:46:40 38.4315 39.1505 12.0 -.- 1.7 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel2020.04.26 22:21:41 38.3770 39.1713 2.3 -.- 1.6 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel2020.04.26 22:15:11 37.8767 26.7828 1.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel2020.04.26 22:07:57 40.4245 26.9783 7.5 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel2020.04.26 21:38:54 37.8690 26.8165 11.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel2020.04.26 20:39:47 38.9698 27.8997 4.7 -.- 1.7 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.04.26 17:39:27 39.8045 26.1087 7.7 -.- 2.2 -.- BOZCAADA (CANAKKALE) İlksel2020.04.26 17:32:50 38.4162 39.1782 5.0 -.- 1.2 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel