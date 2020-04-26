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    • 27.04.2020 02:53
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    Son dakika: 'nın Akyurt ilçesinde 3,7 büyüklüğünde | , Kandilli son depremler...

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 'nın Akyurt ilçesinde 3,7 büyüklüğünde meydana geldi.

    Ankara'da korkutan deprem

    , merkez üssü Akyurt ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde le sallandı. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan () alınan verilere göre; saat 02.27'de merkez üssü Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


    Derinliği 14.21 kilometre olarak ölçülen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.



    Kısa süreli endişe yaratan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.


    SON DEPREMLER LİSTESİ
    2020.04.27 02:28:08 38.3048 38.8252 15.9 -.- 1.8 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
    2020.04.27 02:27:09 40.0825 33.2373 1.0 -.- 3.7 3.8 AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel
    2020.04.27 02:26:36 38.2328 38.8272 3.9 -.- 2.4 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
    2020.04.27 02:05:56 36.0828 27.1663 10.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
    2020.04.27 01:46:14 38.4248 39.2518 11.9 -.- 1.4 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
    2020.04.27 01:36:13 39.0353 27.8220 5.5 -.- 1.6 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel
    2020.04.27 01:01:01 38.9983 29.7490 1.2 -.- 2.1 -.- CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
    2020.04.26 23:46:40 38.4315 39.1505 12.0 -.- 1.7 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
    2020.04.26 22:21:41 38.3770 39.1713 2.3 -.- 1.6 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
    2020.04.26 22:15:11 37.8767 26.7828 1.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
    2020.04.26 22:07:57 40.4245 26.9783 7.5 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
    2020.04.26 21:38:54 37.8690 26.8165 11.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
    2020.04.26 20:39:47 38.9698 27.8997 4.7 -.- 1.7 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
    2020.04.26 17:39:27 39.8045 26.1087 7.7 -.- 2.2 -.- BOZCAADA (CANAKKALE) İlksel
    2020.04.26 17:32:50 38.4162 39.1782 5.0 -.- 1.2 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

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