Ankara, merkez üssü Akyurt ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde depremle sallandı. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre; saat 02.27'de merkez üssü Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 26, 2020
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Akyurt (Ankara)
Tarih-Saat : 27.04.2020, 02:27:10 TSİ
Enlem : 40.1180 N
Boylam : 33.2816 E
Derinlik : 14.21 km
Detay : https://t.co/nYBAcpHWLf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Derinliği 14.21 kilometre olarak ölçülen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.
Kısa süreli endişe yaratan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.04.27 02:28:08 38.3048 38.8252 15.9 -.- 1.8 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.04.27 02:27:09 40.0825 33.2373 1.0 -.- 3.7 3.8 AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel
2020.04.27 02:26:36 38.2328 38.8272 3.9 -.- 2.4 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.04.27 02:05:56 36.0828 27.1663 10.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.27 01:46:14 38.4248 39.2518 11.9 -.- 1.4 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.27 01:36:13 39.0353 27.8220 5.5 -.- 1.6 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.27 01:01:01 38.9983 29.7490 1.2 -.- 2.1 -.- CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2020.04.26 23:46:40 38.4315 39.1505 12.0 -.- 1.7 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.26 22:21:41 38.3770 39.1713 2.3 -.- 1.6 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.26 22:15:11 37.8767 26.7828 1.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.04.26 22:07:57 40.4245 26.9783 7.5 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2020.04.26 21:38:54 37.8690 26.8165 11.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.04.26 20:39:47 38.9698 27.8997 4.7 -.- 1.7 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.26 17:39:27 39.8045 26.1087 7.7 -.- 2.2 -.- BOZCAADA (CANAKKALE) İlksel
2020.04.26 17:32:50 38.4162 39.1782 5.0 -.- 1.2 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel