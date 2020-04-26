Buna rağmen Google'da dünya çapında verem aşısı aramaları artıyor. Japonya'daki tedarikçiler, aşıya talebin de arttığını söylüyor.

WHO, ihtiyaç duymadığı halde bu aşıyı alanlar nedeniyle verem aşısına muhtaç olanların aşıya erişememesinden endişeleniyor.

İRAN'IN VİRÜS DETEKTÖRÜ BULDUĞU İDDİASI

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İran Devrim Muhafızları geçen hafta elde taşınabilecek boyutlarda bir cihaz ile beş saniyede 100 metre yarıçapında koronavirüse yakalanmış herkesi ve hatta virüs bulaşmış yüzeyleri tespit edebilen bir cihaz geliştirdiklerini açıkladı.

İran Fizik Topluluğu bunun "inanması mümkün olmayan bir sahte bilim örneği" olduğunu söyledi ve masaldan farksız olduğunu duyurdu.