"Çantamda bomba var" diyerek tren raylarına oturdu

Marmaray'ın Yenimahalle durağı yakınlarında raylara oturan bir kişi sırt çantasında bomba olduğunu söyledi. Güvenlik görevlileri ve vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler ise bir saat sonra şüpheliyi ikna etti. Çantadan giysi çıkarken, kutunun ise boş olduğu tespit edildi.68 yaşındaki Margaret Adenuga, dördüncü kez denedikleri tüp bebek yöntemiyle ikizlere sahip oldu. 77 yaşındaki eşi Noah Adenuga "1974'de evlendik ve o günden beri çocuk sahibi olma isteğimizden vazgeçmedik. Ben bir hayalperestim. Bu hayalimizin gerçekleşeceğini biliyordum" diye konuştu.polisi, sokakta uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Geçen perşembe günü, uyuşturucu satıp kuryelik yapan M.Ö. (17) ve B.K. (19) adlı kızların, kaldıkları otel odasında arama yapıldı. Odada 336 uyuşturucu hap ele geçirilirken iki kız tutuklandı.çay tarımı için gelmek isteyen yaklaşık 50 bin üretecinin, daha önce verilen izinleri Coronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi. Ancak bazı üreticilerin alternatif yolları kullanarak kente girmeye çalıştığı belirlendi. Bunun üzerine alternatif köy yollarına moloz döküldü.Ali K. (24), tartıştığı babası Ahmet K.'yı (43) baltayla öldürüp, cesedini ormanlık alana gömdü. Olaydan 4 gün sonra da jandarmaya gitti. Cinayeti itiraf etti. Polis ekipleri dün Ali K.'nın gösterdiği yerde babanın cesedini buldu.Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine silahlı saldırı düzenleyen 11 kişi dün adliyeye yollandı. Olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen E.E. ile Ş.G. ve D.B. tutuklandı.