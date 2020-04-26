Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü 'den iyi haber : Artık salgında iniş dönemine girdik. Piki tamamlamış görünüyoruz. Daha az kayıpla süreci yönetiyoruz. Ancak tedbire devam...ABD'li uzmanlar, Covidli hastaların ayak parmaklarını inceledi. Morumsu lekeler tespit etti.Bu noktaların yanma hissine yol açtığını belirledi ve ekledi: El parmaklarındaki değişime de dikkat.Ege Üniversitesi Hastanesi'nde görevli hemşire Sultan Erdoğan,sonucu hastalığı yendi."Diğer hastalara umut olmak istiyorum" dedi.İstanbul'da Dr. Selçuk Köse, Corona oldu.. Kurtuldu. "Yaşadığıma hala inanamıyorum" diye konuştu.yaklaşık 2 milyar kişinineve kapanmasına nedenoldu. Milyonlarcaotomobil yola çıkmadı,ormanlar boş kaldı.Denizlerde hareketlilikazaldı. Ancak hayatımızıbu kadar değiştirenCoronavirüs, denizlerinve yeraltı kaynaklarınıntemizlenmesini sağladı.30 yıl sonra Hindistan'danHimalayalar göründü.Şimdi bir iyi haber de ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nde araştırmacı Antara Banerjee'den geldi. Banerjee, ozonosfer ya da ozon tabakası, stratosferin üst kısmında bulunan ve Güneş'ten gelen zararlı ışınların yeryüzüne ulaşmasını engelleyen koruyucu bir tabakadaki en büyük deliğin kapandığını açıkladı.

BİNİ

GEÇTİ

COVİD

Bakanlığı, Coronavirüs verilerini paylaştı. İyileşen hasta sayısı (3 bin 845) vaka sayısını (2 bin 861) geçti. Toplam iyileşen hasta sayısı da 25 bin 582'ye yükseldi. Dün 106 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı ise 2 bin 706 oldu. Bakan Koca, "Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Toplam sayı 25 bini geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor" dedi.geçen şubat ayınınsonunda virüs teşhisikoyulan güzel modelBianca Dobroiu'nun,55 gün sonra yapılantestleri yine pozitif çıktı.23 yaşındaki İtalyan modelülkedeki en uzun sürelivaka olarak kayıtlara geçti.Hastanenin enfeksiyon uzmanıDr. Luciano Attard, "Çokşaşkınız" dedi.bu ay düzenlenmesi planlanan ancak Covid-19 salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirilen 9. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden liseli Kerime Nur Kavadar, gümüş madalya kazandı. Kavadar, "O kadar çok soru çözmenin, ders çalışmanın meyvelerini topluyorum. Bundan sonraki ilk hedefim üniversite sınavında güzel bir derece yapıp, elektrik-elektronik mühendisliği okumak" dedi.Eskişehir'de yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede hem lösemi hem de Coronavirüs teşhisi konulan Necdet Celen (37), taburcu oldu. Celen, "Covid 19'u yendim, lösemiyi de yeneceğim" dedi.Evcil hayvanları olanlar, köpeklerinin gündelik ihtiyaçlarını gidermek için kısa süreli sokağa çıktı.Genç balerin Lagün Şengelen, yeni tip Coronavirüs nedeniyle ilginç bir formül buldu. Şengelen, 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında evini dans stüdyosu olarak kullanarak bale disiplinini sürdürüyor.Antalya'da 8,5 aylık hamileyken Coronavirüs teşhisi konulan Çiğdem Akman, hastalığı yenmenin ve bebeğini sağlıklı şekilde kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.Kızılay Kayseri Şubesi, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan kentte vatandaşlara Ramazan pidesi ikramında bulundu.Covid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik kısıtlamalar nedeniyle halkın katılamadığı Anzak Günü'nde, Türk pilot Reha Ekinci, 7 uçakla Avustralya ve Türk askerlerine saygı uçuşu düzenledi.