Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den iyi haber: Artık salgında iniş dönemine girdik. Piki tamamlamış görünüyoruz. Daha az kayıpla süreci yönetiyoruz. Ancak tedbire devam...
CORONA'NIN AYAK İZİ
ABD'li uzmanlar, Covidli hastaların ayak parmaklarını inceledi. Morumsu lekeler tespit etti.
Bu noktaların yanma hissine yol açtığını belirledi ve ekledi: El parmaklarındaki değişime de dikkat.
SULTAN REKORU
Ege Üniversitesi Hastanesi'nde görevli hemşire Sultan Erdoğan, 5 günlük tedavi sonucu hastalığı yendi.
"Diğer hastalara umut olmak istiyorum" dedi.
YENİDEN DOĞDUM
İstanbul'da Dr. Selçuk Köse, Corona oldu. 35 gün uyutuldu. Kurtuldu. "Kalbim 6 dakika durmuş. Yaşadığıma hala inanamıyorum" diye konuştu.
OZON ZAMAN SONRA
CORONAVİRÜS, yaklaşık 2 milyar kişinin eve kapanmasına neden oldu. Milyonlarca otomobil yola çıkmadı, ormanlar boş kaldı. Denizlerde hareketlilik azaldı. Ancak hayatımızı bu kadar değiştiren Coronavirüs, denizlerin ve yeraltı kaynaklarının temizlenmesini sağladı. 30 yıl sonra Hindistan'dan Himalayalar göründü.
Şimdi bir iyi haber de ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nde araştırmacı Antara Banerjee'den geldi. Banerjee, ozonosfer ya da ozon tabakası, stratosferin üst kısmında bulunan ve Güneş'ten gelen zararlı ışınların yeryüzüne ulaşmasını engelleyen koruyucu bir tabakadaki en büyük deliğin kapandığını açıkladı.
İYİLEŞEN SAYISI 25 BİNİ GEÇTİ!
Sağlık Bakanlığı, Coronavirüs verilerini paylaştı. İyileşen hasta sayısı (3 bin 845) vaka sayısını (2 bin 861) geçti. Toplam iyileşen hasta sayısı da 25 bin 582'ye yükseldi. Dün 106 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı ise 2 bin 706 oldu. Bakan Koca, "Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Toplam sayı 25 bini geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor" dedi.
HİÇ POZİTİF DEĞİL!
İtalya'da geçen şubat ayının sonunda virüs teşhisi koyulan güzel model Bianca Dobroiu'nun, 55 gün sonra yapılan testleri yine pozitif çıktı. 23 yaşındaki İtalyan model ülkedeki en uzun süreli vaka olarak kayıtlara geçti. Hastanenin enfeksiyon uzmanı Dr. Luciano Attard, "Çok şaşkınız" dedi.
BRAVO KERİME
HOLLANDA'DA bu ay düzenlenmesi planlanan ancak Covid-19 salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirilen 9. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden liseli Kerime Nur Kavadar, gümüş madalya kazandı. Kavadar, "O kadar çok soru çözmenin, ders çalışmanın meyvelerini topluyorum. Bundan sonraki ilk hedefim üniversite sınavında güzel bir derece yapıp, elektrik-elektronik mühendisliği okumak" dedi.
Eskişehir'de yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede hem lösemi hem de Coronavirüs teşhisi konulan Necdet Celen (37), taburcu oldu. Celen, "Covid 19'u yendim, lösemiyi de yeneceğim" dedi.
Evcil hayvanları olanlar, köpeklerinin gündelik ihtiyaçlarını gidermek için kısa süreli sokağa çıktı.
Genç balerin Lagün Şengelen, yeni tip Coronavirüs nedeniyle ilginç bir formül buldu. Şengelen, 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında evini dans stüdyosu olarak kullanarak bale disiplinini sürdürüyor.
ÇİĞDEM AKMAN, COVİD 19'U YENDİ BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALDI
Antalya'da 8,5 aylık hamileyken Coronavirüs teşhisi konulan Çiğdem Akman, hastalığı yenmenin ve bebeğini sağlıklı şekilde kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.
KIZILAY'DAN PİDE İKRAMI
TÜRK Kızılay Kayseri Şubesi, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan kentte vatandaşlara Ramazan pidesi ikramında bulundu.
TÜRK PİLOTUN SAYGI UÇUŞU
AVUSTRALYA'DA, Covid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik kısıtlamalar nedeniyle halkın katılamadığı Anzak Günü'nde, Türk pilot Reha Ekinci, 7 uçakla Avustralya ve Türk askerlerine saygı uçuşu düzenledi.
CORONA'NIN AYAK İZİ
ABD'li uzmanlar, Covidli hastaların ayak parmaklarını inceledi. Morumsu lekeler tespit etti.
Bu noktaların yanma hissine yol açtığını belirledi ve ekledi: El parmaklarındaki değişime de dikkat.
SULTAN REKORU
Ege Üniversitesi Hastanesi'nde görevli hemşire Sultan Erdoğan, 5 günlük tedavi sonucu hastalığı yendi.
"Diğer hastalara umut olmak istiyorum" dedi.
YENİDEN DOĞDUM
İstanbul'da Dr. Selçuk Köse, Corona oldu. 35 gün uyutuldu. Kurtuldu. "Kalbim 6 dakika durmuş. Yaşadığıma hala inanamıyorum" diye konuştu.
OZON ZAMAN SONRA
CORONAVİRÜS, yaklaşık 2 milyar kişinin eve kapanmasına neden oldu. Milyonlarca otomobil yola çıkmadı, ormanlar boş kaldı. Denizlerde hareketlilik azaldı. Ancak hayatımızı bu kadar değiştiren Coronavirüs, denizlerin ve yeraltı kaynaklarının temizlenmesini sağladı. 30 yıl sonra Hindistan'dan Himalayalar göründü.
Şimdi bir iyi haber de ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nde araştırmacı Antara Banerjee'den geldi. Banerjee, ozonosfer ya da ozon tabakası, stratosferin üst kısmında bulunan ve Güneş'ten gelen zararlı ışınların yeryüzüne ulaşmasını engelleyen koruyucu bir tabakadaki en büyük deliğin kapandığını açıkladı.
İYİLEŞEN SAYISI 25 BİNİ GEÇTİ!
Sağlık Bakanlığı, Coronavirüs verilerini paylaştı. İyileşen hasta sayısı (3 bin 845) vaka sayısını (2 bin 861) geçti. Toplam iyileşen hasta sayısı da 25 bin 582'ye yükseldi. Dün 106 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı ise 2 bin 706 oldu. Bakan Koca, "Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Toplam sayı 25 bini geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor" dedi.
HİÇ POZİTİF DEĞİL!
İtalya'da geçen şubat ayının sonunda virüs teşhisi koyulan güzel model Bianca Dobroiu'nun, 55 gün sonra yapılan testleri yine pozitif çıktı. 23 yaşındaki İtalyan model ülkedeki en uzun süreli vaka olarak kayıtlara geçti. Hastanenin enfeksiyon uzmanı Dr. Luciano Attard, "Çok şaşkınız" dedi.
BRAVO KERİME
HOLLANDA'DA bu ay düzenlenmesi planlanan ancak Covid-19 salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirilen 9. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden liseli Kerime Nur Kavadar, gümüş madalya kazandı. Kavadar, "O kadar çok soru çözmenin, ders çalışmanın meyvelerini topluyorum. Bundan sonraki ilk hedefim üniversite sınavında güzel bir derece yapıp, elektrik-elektronik mühendisliği okumak" dedi.
Eskişehir'de yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede hem lösemi hem de Coronavirüs teşhisi konulan Necdet Celen (37), taburcu oldu. Celen, "Covid 19'u yendim, lösemiyi de yeneceğim" dedi.
Evcil hayvanları olanlar, köpeklerinin gündelik ihtiyaçlarını gidermek için kısa süreli sokağa çıktı.
Genç balerin Lagün Şengelen, yeni tip Coronavirüs nedeniyle ilginç bir formül buldu. Şengelen, 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında evini dans stüdyosu olarak kullanarak bale disiplinini sürdürüyor.
ÇİĞDEM AKMAN, COVİD 19'U YENDİ BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALDI
Antalya'da 8,5 aylık hamileyken Coronavirüs teşhisi konulan Çiğdem Akman, hastalığı yenmenin ve bebeğini sağlıklı şekilde kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.
KIZILAY'DAN PİDE İKRAMI
TÜRK Kızılay Kayseri Şubesi, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan kentte vatandaşlara Ramazan pidesi ikramında bulundu.
TÜRK PİLOTUN SAYGI UÇUŞU
AVUSTRALYA'DA, Covid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik kısıtlamalar nedeniyle halkın katılamadığı Anzak Günü'nde, Türk pilot Reha Ekinci, 7 uçakla Avustralya ve Türk askerlerine saygı uçuşu düzenledi.