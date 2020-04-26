Başkan Erdoğan Instagram hesabından Adil Erdem Beyazıt'ın şiirini paylaştı

Erdoğan, resmi instagram hesabından bir fotoğrafını paylaştı. Erdoğan ayrıca yazar ve şair Adil Erdem Beyazıt'ın şiirinden dizelere yer verdi.Erdoğan'ın paylaşımındaki dizeler ise,oldu.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı fotoğraf ile şiir on binlerce beğeni aldı.

