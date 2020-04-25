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    • 25.04.2020 15:18
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    Başkan Erdoğan Instagram hesabından 'ın şiirini paylaştı

    Son dakika haberi... Başkan , Instagram hesabından 'ın "Sana, Bana, Vatanıma, " şiirinin dizelerini paylaştı.

    Başkan Erdoğan'dan şiir paylaşımı

    Türkiye , Instagram hesabından şair 'ın "Sana, Bana, Vatanıma, " şiirinin dizelerini paylaştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Instagram hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, yazar ve şair Beyazıt'ın, "Müslüman yürekler bilirim daha, Kızdı mı cehennem kesilir sevdi mi cennet, Eller bilirim haşin hoyrat mert, Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırışığı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne; hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım milletim tüm insanlar kardeşlerim." dizelerine yer verdi.

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