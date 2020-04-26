Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Singapur ülkelerin Kovid-19'dan kurtulma tarihlerini açıkladı

    Singapur Teknoloji ve , ilginç bir çalışmaya imza attı. Verileri değerlendiren ekip, ülkelerin Coronavirüs’ten kurtulacağı tarihleri belirledi. için işaret edildi.

    Şafak 20
    Singapur Teknoloji ve , veri bazlı "COVID-19 salgın bitiş tarihleri" konusunda önemli bir çalışmaya imza attı. Coronavirüs'le mücadele eden ülkelerin grafiklerini inceleyen araştırma ekibi, ilginç sonuçlara ulaştı. Ekibin tahminlerine göre tarihinde Coronavirüs salgınından kurtulacak. Türkiye'nin etkin yöntemlerle virüsün yayılmasını önlemesi, tarihin de öne çekilmesini sağladı.




    Araştırmacılar, resmi siteden Türkiye'nin çizelgesini de paylaştı.




    Hükümetin aldığı önlemlere uymak, virüsün yayılma hızını oldukça düşürdü.

    İşte bazı ülkelerin Coronavirüs'ten kurtulacağı ön görülen tarihler:
    Singapur 13 Mayıs
    Suudi Arabistan 1 Mayıs
    ABD 9 Mayıs
    İtalya 4 Mayıs
    Katar 8 Temmuz
    Nijerya 19 Haziran
    Rusya 21 Mayıs
    İspanya 1 Mayıs
    Almanya 1 Mayıs
    Japonya 9 Mayıs
    Kanada 16 Mayıs
    Hindistan 20 Mayıs
    Pakistan 3 Haziran
    Ürdün 19 Nisan
    Malezya 5 Mayıs
    Endonezya 3 Haziran
    Haberler Güncel Singapur ülkelerin Kovid-19'dan kurtulma tarihlerini açıkladı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri