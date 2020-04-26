Singapur ülkelerin Kovid-19'dan kurtulma tarihlerini açıkladı

Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi, veri bazlı "COVID-19 salgın bitiş tarihleri" konusunda önemli bir çalışmaya imza attı. Coronavirüs'le mücadele eden ülkelerin grafiklerini inceleyen araştırma ekibi, ilginç sonuçlara ulaştı. Ekibin tahminlerine göre Türkiye 15 Mayıs tarihinde Coronavirüs salgınından kurtulacak. Türkiye'nin etkin yöntemlerle virüsün yayılmasını önlemesi, tarihin de öne çekilmesini sağladı.
Araştırmacılar, resmi siteden Türkiye'nin çizelgesini de paylaştı.
Hükümetin aldığı önlemlere uymak, virüsün yayılma hızını oldukça düşürdü.
İşte bazı ülkelerin Coronavirüs'ten kurtulacağı ön görülen tarihler:
Singapur 13 Mayıs
Suudi Arabistan 1 Mayıs
ABD 9 Mayıs
İtalya 4 Mayıs
Katar 8 Temmuz
Nijerya 19 Haziran
Rusya 21 Mayıs
İspanya 1 Mayıs
Almanya 1 Mayıs
Japonya 9 Mayıs
Kanada 16 Mayıs
Hindistan 20 Mayıs
Pakistan 3 Haziran
Ürdün 19 Nisan
Malezya 5 Mayıs
Endonezya 3 Haziran
Araştırmacılar, resmi siteden Türkiye'nin çizelgesini de paylaştı.
Hükümetin aldığı önlemlere uymak, virüsün yayılma hızını oldukça düşürdü.
İşte bazı ülkelerin Coronavirüs'ten kurtulacağı ön görülen tarihler:
Singapur 13 Mayıs
Suudi Arabistan 1 Mayıs
ABD 9 Mayıs
İtalya 4 Mayıs
Katar 8 Temmuz
Nijerya 19 Haziran
Rusya 21 Mayıs
İspanya 1 Mayıs
Almanya 1 Mayıs
Japonya 9 Mayıs
Kanada 16 Mayıs
Hindistan 20 Mayıs
Pakistan 3 Haziran
Ürdün 19 Nisan
Malezya 5 Mayıs
Endonezya 3 Haziran