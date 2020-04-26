Hükümet, Coronavirüs salgınıyla ilgili bazı kararları gözden geçiriyor. 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı verilmesi ilk kararlardan olduğu için, bu grubu kısmen rahatlatmak ve sürekli evde kalmanın yarattığı psikolojik sıkıntıları azaltmak için yöntem geliştiriliyor. Kamuoyunda da bu konuda oluşan talepler doğrultusunda, 65 yaş üstüne, sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonları izin verilmesi planlanıyor.
Bu plan, sokağa çıkmanın günde 3 saat olması, maske takılması, sosyal mesafenin korunması koşuluyla hayata geçirilecek. Karar, 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkamayan 7.5 milyon kişiyi ilgilendiriyor.
Ramazan ayı boyunca özellikle iftardan sonra şehirlerde kalabalık oluşmaması için valiliklere talimat verildi. Her vali, kendi ilinde kalabalık olabilecek meydan, cadde gibi yerleri gerekirse araç ve yaya trafiğine kapatacak.
SOSYAL MEDYA YORUMLARI
66 yaşındayım. Sokaklar bizi bekliyor.
TORUNUM, 'Dede sokağa çıkamazsın' diyordu. Şimdi ben çıkacağım, o evde kalacak.
BİZE değer veriliyor. Yasak da sağlığımız içindi. Teşekkürler herkese.
BU haber beni 'yeniden doğdum' gibi hissettirdi.
TAKIM elbisemi hazırla hanım, hava almaya çıkıyoruz.
Bu plan, sokağa çıkmanın günde 3 saat olması, maske takılması, sosyal mesafenin korunması koşuluyla hayata geçirilecek. Karar, 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkamayan 7.5 milyon kişiyi ilgilendiriyor.
Ramazan ayı boyunca özellikle iftardan sonra şehirlerde kalabalık oluşmaması için valiliklere talimat verildi. Her vali, kendi ilinde kalabalık olabilecek meydan, cadde gibi yerleri gerekirse araç ve yaya trafiğine kapatacak.
SOSYAL MEDYA YORUMLARI
66 yaşındayım. Sokaklar bizi bekliyor.
TORUNUM, 'Dede sokağa çıkamazsın' diyordu. Şimdi ben çıkacağım, o evde kalacak.
BİZE değer veriliyor. Yasak da sağlığımız içindi. Teşekkürler herkese.
BU haber beni 'yeniden doğdum' gibi hissettirdi.
TAKIM elbisemi hazırla hanım, hava almaya çıkıyoruz.