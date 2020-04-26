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    • Güncel
    • 26.04.2020 Gazete
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    hafta sonu sokağa çıkma izni yolda!

    müjde... Sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları sokağa çıkabilecekler. 65 yaş üstü, maske ve mesafe kuralına uyup yürüyüş yapabilecek.

    65+3 saat
    Hükümet, Coronavirüs salgınıyla ilgili bazı kararları gözden geçiriyor. sokağa çıkma yasağı verilmesi ilk kararlardan olduğu için, bu grubu kısmen rahatlatmak ve sürekli evde kalmanın yarattığı psikolojik sıkıntıları azaltmak için yöntem geliştiriliyor. Kamuoyunda da bu konuda oluşan talepler doğrultusunda, 65 yaş üstüne, sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonları izin verilmesi planlanıyor.

    Bu plan, sokağa çıkmanın günde 3 saat olması, maske takılması, sosyal mesafenin korunması koşuluyla hayata geçirilecek. Karar, 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkamayan 7.5 milyon kişiyi ilgilendiriyor.

    Ramazan ayı boyunca özellikle iftardan sonra şehirlerde kalabalık oluşmaması için valiliklere talimat verildi. Her vali, kendi ilinde kalabalık olabilecek meydan, cadde gibi yerleri gerekirse araç ve yaya trafiğine kapatacak.

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    66 yaşındayım. Sokaklar bizi bekliyor.
    TORUNUM, 'Dede sokağa çıkamazsın' diyordu. Şimdi ben çıkacağım, o evde kalacak.
    BİZE değer veriliyor. Yasak da sağlığımız içindi. Teşekkürler herkese.
    BU haber beni 'yeniden doğdum' gibi hissettirdi.
    TAKIM elbisemi hazırla hanım, hava almaya çıkıyoruz.

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