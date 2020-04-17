Haberler
Galeri
Güncel
FETÖ, CHP ve HDP'liler provokasyon yapıyordu... İşte İnfaz Kanunu'na ilişkin yalanlar ve gerçekler!
FETÖ, CHP ve HDP'liler provokasyon yapıyordu... İşte İnfaz Kanunu'na ilişkin yalanlar ve gerçekler!
FETÖ, CHP ve HDP ile bu zihniyete yandaş olan birçok kanal ve sosyal medya hesabı, haftalardır İnfaz Kanunu'na ilişkin birçok asılsız haberi yayarak provokasyon yaptı. İnfaz Kanunu'nun çıkmasının ardından FETÖ, CHP ve HDP'liler, kanundan cinsel istismar ve kadına şiddet suçlular ile uyuşturucu baronlarının da yararlanacağı iddia ediyor ancak, İnfaz Kanunu'nda bütün bu suçlar kapsam dışı bırakıldı. İşte İnfaz Kanunu'na ilişkin yalanlar ve gerçekler!
17.04.2020 10:27
- Son Güncelleme: 17.04.2020 10:27
İşte yeni İnfaz Kanunu hakkında yalanlar ve gerçekler:
KADINA ŞİDDETE CEZA ARTTI
Yalan 1: Kadına şiddet uygulayan suçlular dışarı çıkacak. Yüzüne kezzap atıp Berfin Özek'i tanınmaz hâle getiren eski sevgilisi Ozan Çeltik de serbest kalacak. Kadına şiddetle ilgili cezalar artırılmadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gerçek 1: İnfaz Kanunu'nda kadına şiddet suçu kapsam dışı bırakıldı. Hatta kadına şiddetin önüne geçilmek için yaralama suçunun cezaları artırıldı. Kanun'la beraber kadına yönelik yaralama suçunun canavarsa his saikiyle (Mesela, kezzap atmak) işlenmesi durumunda azami verilecek süre 13 yıl 6 aydan 18 yıla çıkarıldı. Kasten yaralamada canavarsa his saikiyle işlenmesi durumunda mağdurun, bitkisel hayata girmesi sonucunda verilecek ceza 8 yıldan artırılarak 15 yıl oldu.
TERÖR SUÇU KAPSAM DIŞI
Yalan 2: İnfaz Kanunu, başta tutuklu yargılananlar olmak üzere gazeteciler, hak savunucuları ve siyasi suçlulara ilişkin herhangi bir salıverme ya da ceza indirimi öngörmüyor.
Gerçek 2: İnfaz Kanunu kapsamı dışında kalan suçlardan birisi de terör. Cezaevinde bulunan bu kişiler hakkında 'terör örgütü yöneticiliği, 'terör örgütüne üye olmak' veya 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma yürütülüyor.
Yalan 3: FETÖ yargılamalarında sonucunda tutuklanan askeri öğrencileri bile cezaevinde kalırken diğer örgüt yöneticileri serbest kalacak.