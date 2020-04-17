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FETÖ, CHP ve HDP'liler provokasyon yapıyordu... İşte İnfaz Kanunu'na ilişkin yalanlar ve gerçekler!

FETÖ, CHP ve HDP ile bu zihniyete yandaş olan birçok kanal ve sosyal medya hesabı, haftalardır İnfaz Kanunu'na ilişkin birçok asılsız haberi yayarak provokasyon yaptı. İnfaz Kanunu'nun çıkmasının ardından FETÖ, CHP ve HDP'liler, kanundan cinsel istismar ve kadına şiddet suçlular ile uyuşturucu baronlarının da yararlanacağı iddia ediyor ancak, İnfaz Kanunu'nda bütün bu suçlar kapsam dışı bırakıldı. İşte İnfaz Kanunu'na ilişkin yalanlar ve gerçekler!

17.04.2020 10:27 - Son Güncelleme: 17.04.2020 10:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





