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    • 25.04.2020 07:43
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    , 'ni iki kez yakmak istemiş! Alçak plan ortaya çıktı

    Son dakika haberi... 'nin geçtiğimiz aylarda 'lı teröristler tarafından hain bir sabotaja uğradığı, hastanenin A ve B bloklarında 3 kez PKK'lı iki işçi tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı. Şüpheliler İstanbul 'nde yargılanacak.

    PKK iki kez yakmak istedi
    Geçtiğimiz günlerde bir kısmı faaliyete geçirilen 'nin geçtiğimiz aylarda tarafından hain bir sabotaja uğradığı ortaya çıktı. Hastanenin A ve B bloklarında 3 kez PKK'lı iki işçi tarafından çıkarıldığı öğrenildi. Tespit edilen şüphelilerin yangından bir ay önce yangın tüpünü boşaltırken çektikleri videolar ele geçirildi. İddianamede, farklı tarihlerde ortaya çıkan yangının meydana geliş şeklinin kendiliğinden değil, bizzat üçüncü bir kişi tarafından kasten ortaya çıkarıldığı ve PKK/ silahlı terör örgütünün ülkede kaos ortamı yaratmaya, huzuru, güvenliği tehlikeye sokmaya yönelik bir çağrısı üzerine çıkarılmış bir olay olduğu değerlendirildi.



    Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ömer Y. ile adli kontrolle serbest kalan Selçuk A. hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Yakarak mala zarar verme' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Şüpheliler İstanbul 'nde yargılanacak. SABAH

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