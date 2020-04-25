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    • 25.04.2020 07:53
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    Kızını ’dan kurtaran baba kendi terör kurbanı oldu!

    Son dakika haberine göre Kulp’ta 8 Nisan’da teröristlerin bombalı saldırısında ölen Hacı Akdeniz’in, - saflarında olan kızını ikna edip, teslim olmasını sağladığı ortaya çıktı.

    Kızını kurtardı kendi terör kurbanı oldu
    Kulp ilçesi Güleç Mahallesi kırsalında 8 Nisan'da köylülerin bulunduğu aracın geçişi sırasında 'lı teröristler yola döşedikleri bombayı patlattılar. Hain saldırıda Hacı Akdeniz (50), Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38), Ahmet Erboğa (32) ve Alaattin Yıldız (50) şehit düştü. Şehitlerden emekli korucu olan Hacı Akdeniz'in bir süre önce Suriye'de PKK-'de olan kızı Fatma Akdeniz'i terör örgütünün elinden kurtardığı ortaya çıktı.

    DÖNMEK İÇİN ÇOK AĞLADIM
    Suriye'deki PKK-YPG saflarında olan Fatma Akdeniz (22), babası Hacı Akdeniz ve ailesinin desteğiyle kaçarak Şanlıurfa'da Mürşitpınar Sınır Kapısından Türkiye'ye geldi. Hakkında 10 yıl hapis istemiyle dava açılan ve etkin pişmanlık kapsamında tutuksuz yargılanacak olan Fatma Akdeniz ifadesinde, 5 yıl önce kuzenleri ve eniştesi tarafından kırsal alana götürülüp, teröristlere teslim edildiğini anlattı: "5 yıl önce iki kuzenimin propagandalarından etkilenince halamın kocası beni Kulp kırsalına götürüp Demhat ve Navdar kod adlı teröristlere teslim etti. Pişman olup geri dönmek için çok ağladım, ancak izin vermediler ve beni 'a gönderdiler. Sonra da Suriye'ye YPG saflarına gönderildim. Barış Pınarı harekatı başlayınca PYD'ye bağlı yerel asayiş güçlerinin tamamı silah bırakıp kaçtılar. Kalanlar PKK'nın Kuzey Irak'tan bu bölgeye gönderdiği teröristlerdi. Onlar da silahlarını bırakıp tünellerden kaçtılar"



    BABAM CESARETLENDİRDİ
    Terör örgütü PKK-YPG'nin Suriye'de son 5 yıl içinde çok sayıda kayıp verdiği ve örgüte katılımların tamamen durduğunu anlatan Fatma Akdeniz, "Eleman bulmakta zorlanan örgüt, ailesini savaşta kaybetmiş veya mülteci olan ailesinden ayrı kalmış kimsesiz 8-9 yaşındaki çocukların eğitimi için kamp kurdu. Yaklaşık 200 çocuk bu şekilde PKK'nın elindeydi. Beni Kobani'nin Ose Köyüne gönderdiklerinde ailemle irtibat kurdum, babam kaçıp teslim olmamı söyleyince cesaretlendim ve kaçarak sınırda teslim oldum. Çok pişmanım" dedi. SABAH

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