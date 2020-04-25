İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara verilen desteklere ilişlin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Altun "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında verdiğimiz destekler toplamı 200 milyar liraya çıkarken, 4,4 milyon hanemize de maddi destek sağladık. İlaç ve aşı üretiminde de yakın zamanda güzel haberler paylaşmayı ümit ediyoruz. Tüm seferberliğimiz ve mücadelemiz aziz milletimiz içindir." ifadeleriyle infografik bir paylaşım yaptı.

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında verdiğimiz destekler toplamı 200 milyar liraya çıkarken, 4,4 milyon hanemize de maddi destek sağladık. İlaç ve aşı üretiminde de yakın zamanda güzel haberler paylaşmayı ümit ediyoruz. Tüm seferberliğimiz ve mücadelemiz aziz milletimiz içindir. pic.twitter.com/VuwrbqdiJj — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 25, 2020

İşte Altun'un o paylaşımı:

