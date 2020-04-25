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    • 25.04.2020 21:04
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    İletişim Başkanı le mücadele kapsamında verilen destekleri açıkladı

    İletişim Başkanı , le mücadele kapsamında vatandaşlara verilen desteklere ilişlin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Altun paylaşımında " Kalkanı kapsamında verdiğimiz destekler toplamı 200 milyar liraya çıkarken, 4,4 milyon hanemize de maddi destek sağladık. İlaç ve aşı üretiminde de yakın zamanda güzel haberler paylaşmayı ümit ediyoruz. Tüm seferberliğimiz ve mücadelemiz aziz milletimiz içindir.'" ifadelerine yer verdi.

    Altun'dan virüsle mücadele mesajı

    İletişim Başkanı , le mücadele kapsamında vatandaşlara verilen desteklere ilişlin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

    Altun "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında verdiğimiz destekler toplamı 200 milyar liraya çıkarken, 4,4 milyon hanemize de maddi destek sağladık. İlaç ve aşı üretiminde de yakın zamanda güzel haberler paylaşmayı ümit ediyoruz. Tüm seferberliğimiz ve mücadelemiz aziz milletimiz içindir." ifadeleriyle infografik bir paylaşım yaptı.

    İşte Altun'un o paylaşımı:

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun koronavirüsle mücadele kapsamında verilen destekleri açıkladı
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