25 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri çekilen Sayısal Loto'da bu hafta ikramiye kazanan numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.45'te yapılan çekilişlerin ardından 8 Nisan Sayısal Topu çekiliş sonuçları açıklandı. İşte günün sonuçları...
25 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
2 - 14 - 25 - 31 - 42 - 49
SAYISAL LOTO NEDİR?
Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar Sayısal Loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.
SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
BU HAFTA ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILAN ÇEKİLİŞTE KİM NE KADAR KAZANDI?
Sayısal Loto oyununun 1316'ncı çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 858 bin 192 liralık ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 87 kişi 6 bin 82 lira 45'er kuruş, 4 bilen 5 bin 322 kişi 74 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 89 bin 155 kişi de 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.