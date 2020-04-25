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    • Güncel
    • 25.04.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan: Farklı muameleye izin vermedik

    Başkan Erdoğan, Sahak Maşalyan'a bir mektup yazdı. Erdoğan mektubunda "1. 'nın ağır şartlarında hayatını kaybeden 'ni saygıyla anıyorum. Bu vesileyle, bu acı dönemde yaşamını yitiren tüm Osmanlı vatandaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Ne surette olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, inancı ve kimliğinden dolayı farklı muamele görmesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Geleceği birlikte inşa etmek hepimizin ortak amacıdır" dedi." dedi.

    Farklı muameleye izin vermedik
    Başkan Erdoğan, 1915 olaylarına ilişkin Maşalyan'a mektup gönderdi.

    Erdoğan, "1. 'nın ağır şartlarında hayatını kaybeden 'ni saygıyla anıyorum. Bu vesileyle, bu acı dönemde yaşamını yitiren tüm Osmanlı vatandaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Ne surette olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, inancı ve kimliğinden dolayı farklı muamele görmesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Geleceği birlikte inşa etmek hepimizin ortak amacıdır" dedi.


    Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel, Kanada Başbakanı Trudeau ve Katar Emiri Al Sani ile telefonda virüse karşı işbirliğini görüştü.


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