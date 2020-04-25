Başkan Erdoğan: Farklı muameleye izin vermedik

Başkan Erdoğan, 1915 olaylarına ilişkin Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi.
Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel, Kanada Başbakanı Trudeau ve Katar Emiri Al Sani ile telefonda virüse karşı işbirliğini görüştü.
Erdoğan, "1. Dünya Savaşı'nın ağır şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenileri'ni saygıyla anıyorum. Bu vesileyle, bu acı dönemde yaşamını yitiren tüm Osmanlı vatandaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Ne surette olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, inancı ve kimliğinden dolayı farklı muamele görmesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Geleceği birlikte inşa etmek hepimizin ortak amacıdır" dedi.
Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel, Kanada Başbakanı Trudeau ve Katar Emiri Al Sani ile telefonda virüse karşı işbirliğini görüştü.