Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.04.2020 13:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.04.2020 13:33
    ABONE OL

    İşte 'de ün bulunmadığı tek il! Valisi sevindiren haberi verdi!

    'de ortaya çıkan yeni tip her geçen gün yayılmaya devam ederken 'den sevindiren bir haber geldi. Tunceli'de corona virüs testi pozitif çıkan 8 hastanın tamamı sağlığına kavuşarak taburcu edildi ve böylelikle şehirde corona virüs hastası kalmadı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Şu ana kadar Tunceli’de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan 7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan 1 hastamız da taburcu oldu. Böylece iyileşip,taburcu olan hasta sayımız 8 şükür. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    İşte Türkiye'de koronavirüsün bulunmadığı tek il!

    Corona virüsle mücadelede ülke genelinde olduğu gibi 'den de güzel haberler gelmeye devam ediyor. Corona virüs testi pozitif çıkarak Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 8 vakadan 7'si daha önce, bugün ise son hasta olan 27 yaşındaki Elif Demir, hastalığı yenerek taburcu edildi.

    Demir, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden ayrıldı. Taburcu olan Demir, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

    Vali Tuncay Sonel de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Tunceli'de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan 7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan 1 hastamız da taburcu oldu. Böylece iyileşip,taburcu olan hasta sayımız 8 şükür. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz" dedi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel İşte Türkiye'de koronavirüsün bulunmadığı tek il! Tunceli Valisi sevindiren haberi verdi!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri