BAĞIŞÇI LİSTESİ BİZDE

"Koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere alınan plazma bağışlarıyla ilgili son günlerde bir takım olumsuz haberler gündeme getirildi. Şunu halkımız ile paylaşmak istiyorum. Kızılay'ın elinde plazma bağışı yapacak olan kişilerin listesi var. Onları biz teker teker arıyoruz. Randevu veriyoruz gelebilen kendisi geliyor. Gelemeyeni de Türkiye'nin neresinde olursa olsun gidip alarak en yakın merkezimize götürüp plazmasını aldıktan sonra güvenli bir şekilde evine bırakıyoruz. Kızılay'ın listesi dışında plazma verebilecek hiç kimse yok. Plazma bağışının önemli şartları var. Diyelim ki Sağlık Bakanlığı Kızılay'a 1000 kişilik liste paylaşılıyor. Burada bir defa 18-60 yaş sınırı var. İkincisi hanımların doğum yapmamış olması gerekiyor. İki tane iki negatif raporu olan bir kişinin 14 gün beklemesi lazım. 14 gün bekledikten sonra ancak plazma verebiliyor. Tek negatif raporu olan da 28 gün beklemesi lazım. Bunların hepsini ayıkladığınız da sayı düşüyor."