Başkan Erdoğan'dan koronavirüs diplomasisi! Dünya liderleriyle tek tek görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği kapsamında 8 Nisan'dan itibaren yoğun bir telefon diplomasisi gerçekleştirdi.

DÜNYA LİDERLERİYLE KORONA DİPLOMASİSİ

Başkan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinginh, Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump ve Almanya Başbakanı Merkel gibi isimlerinde aralarından olduğu 19 ayrı liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan'ın koronavirüs diplomasisine ilişkin Cumhubaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Koronavirüs Sürecinde Uluslararası Temasları" ifadeleriyle bir infografik paylaşıldı. İnfografikte Başkan Erdoğan'ın görüştüğü liderler ve yaptığı video konferans toplantılarına ilişkin bilgi verildi.

İşte o paylaşım:



İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN GÖRÜŞTÜĞÜ LİDERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Nisan'da Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, 9 Nisan'da Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, 10 Nisan'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 14 Nisan'da KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, 16 Nisan'da Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 17 Nisan'da Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 19 Nisan'da ABD Başkanı Donald Trump, 21 Nisan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 22 Nisan'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Nguema Mbasogo ve Somali Cumhurbaşkanı Abdullah Farmajo, 23 Nisan'da Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve bugün de Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

VİDEO KONFERANS GÖRÜŞMELERİ

Erdoğan, telefon görüşmelerinin yanı sıra 17 Mart'ta video konferans aracılığıyla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile dörtlü zirve gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Mart'ta Kovid-19'a ilişkin G-20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne, 10 Nisan'da Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Konseyi) "Kovid-19 Salgınıyla Mücadelede İşbirliği ve Dayanışma" konulu olağanüstü zirvesine video konferansla katıldı.