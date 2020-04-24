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    • 24.04.2020 14:27
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    'dan ramazan mesajı

    Son dakika haberi... Başkan 'ın eşi , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'in hayırlara vesile olmasını diledi.

    Emine Erdoğan'dan anlamlı mesaj

    , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçinden geçtiğimiz bu dar zamanlarda Rabb'imizin bir ferahlık kapısı olarak açtığı , tüm insanlık için hayırlara vesile olsun." ifadelerini kullandı.

    Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

    "Bu sene iftar ve sahur sofralarında buluşamayacak olsak da biliyoruz ki müminler gönüllerinde daima yan yana ve Rableriyle birliktedir. Bu mübarek ayda yeryüzünü şereflendiren Kur'an nurunun insanlık ailesini kuşatmasını, bedenlere ve kalplere şifa olmasını diliyorum. Sabır, ibadet ve dualarla neşeli bayram günlerine ulaşmayı Allah'tan niyaz ediyorum."

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