Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.04.2020 22:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.04.2020 22:30
    ABONE OL

    Bakan ve Bakan Pakdemirli'den görüşmesi

    Sağlık Bakanı , Tarım ve Orman Bakanı ile bir araya geldi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Görüşmemizde; tedbirler, salgının tarım ve hayvancılık üzerindeki etkileri, normalleşme sürecinin koordinasyonu, önümüzdeki süreçte tarım üretiminin seyri ve gıda arz güvenliği ele alındı" ifadelerini kullandı.

    İki bakandan 'korona' görüşmesi

    Sağlık Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı , Sağlık Bakanlığı'nda bir araya gelerek, salgının tarım ve hayvancılık üzerindeki etkileri, normalleşme sürecinin koordinasyonu ve tarım üretiminin seyri ile gıda arz güvenliği konusunda toplantı yaptı.

    "TARIM ÜRETİMİNİN SEYRİ VE GIDA ARZ GÜVENLİĞİ ELE ALINDI"
    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanımız, arkadaşım Bekir Pakdemirli ile bugün bir toplantı yaptık. Görüşmemizde; tedbirler, salgının tarım ve hayvancılık üzerindeki etkileri, normalleşme sürecinin koordinasyonu, önümüzdeki süreçte tarım üretiminin seyri ve gıda arz güvenliği ele alındı" dedi.

    ise Sağlık Bakanı Koca ile yaptıkları toplantıda, salgın kapsamındaki çalışmaları ve sürece ilişkin son gelişmeleri değerlendirdiklerini duyurdu.

    Haberler Güncel Bakan Fahrettin Koca ve Bakan Pakdemirli'den koronavirüs görüşmesi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri