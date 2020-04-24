Bekiroğulları, yaklaşık bir haftalık bir süre zarfında bütün işlemlerinin hallolduğunu, banka çalışanların da bu konuda kendilerine yardımcı olduğunu belirterek, "Biz çok memnunuz. İstediğimiz şekilde malzememizi aldık, temin ettik. Bütün süreç güzel bir şekilde ilerledi. Devletimize bu konuda teşekkürlerimizi sunmalıyız. Kendileri projeleriyle önümüzü açtı. Devletimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kovid-19 sürecinde kamu bankalarının sağladığı bu kredileri gelecekteki çalışmalarında göz önünde bulunduracaklarını kaydeden Bekiroğulları, "Biz zaten diğer devlet bankalarıyla da çalışıyoruz. Özel bankalarla olan çalışmalarımızı kısıtlayacağız. Bu dönemde yanımızda olan kim varsa biz onlarla yola devam etme kararı aldık. Kendi bünyemizde böyle bir karar aldık." şeklinde konuştu.