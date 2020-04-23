Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi'nde 11 farklı ildeki çiftçi ailelerinin çocukları ile telekonferans sistemiyle konuştu.

Çocuklara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını da ileten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 100. yıl dönümü. 23 Nisan 1920'de ülkemiz işgal altındayken, Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının aylar süren çalışmalarının sonunda Ankara'da Milli Meclisimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Yine o Meclis ve Atatürk, milletimizin tarihi açısından çok önemli olan açılış gününü, sizlere, siz çocuklara bayram olarak hediye etti. Sizler, hepiniz ne kadar şanslı çocuklarsınız ki hep sizi seven, sizi düşünen Cumhurbaşkanlarınız oldu. Ne şanslıyız ki dünyanın tek çocuk bayramını kutlayan ve bunu dünyanın bütün çocuklarına armağan eden bir milletin evlatlarısınız"

"SEVGİLİ ÇOCUKLAR, GELECEK SİZİN ELLERİNİZDE..."

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin bir paylaşım yapıldı. Payaşımda, "Sevgili çocuklar, gelecek sizin ellerinizde..." ifadelerine yer verildi.

"BU TOPRAĞIN ÇOCUKLARI, GELECEĞİN MİMARLARI"

Bakan Pakdemirli de resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Pakdemirli Payaşımında, "Bu toprağın çocukları, geleceğin mimarları..." ifadelerine yer verdi.

ÇOCUKLARA 23 NİSAN SÜRPRİZİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayınları Dairesi Başkanlığı'nca 23 Nisan'a özel "Kahraman Sebze ve Meyve" boyama kitapları, ve çocuk kitapları yapıldı.

81 il ve ilçe müdürlüklerine gönderilen kitaplara ayrıca bakanlığın ve başkanlığın internet sayfasından da ulaşılabiliyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de kitaplara ilişkin bilgilendirmeyi sosyal medya üzerinden "Çocuklar bu bayram boyama ve öykü kitaplarınız bizden." sözleriyle paylaştı.