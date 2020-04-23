23 Nisan Şiirleri 23 Nisan Şiirleri kısa uzun | 23 Nisan en anlamlı sözler öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Atatürk'ün ulusumuza armağanı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda öğrenciler şiirler okuyacak ve bu yıl da bayram tüm coşkusuyla yaşanacak. Koronavirüs salgını nedeniyle toplu halde kutlanamayacak. 23 Nisan'a ait en güzel ve en anlamlı şiirler haberimizde... Atatürk, 23 Nisan 1924'te, 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiş, bu tarihten 5 yıl sonra ise 23 Nisan 1929'da bu özel bayramı çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan ilk defa 1929 yılında "Çocuk Bayramı" olarak da kutlanmaya başlanmıştır.
23 NİSAN ŞİİRLERİ! KISA UZUN 23 NİSAN ŞİİRLERİ
23 NİSAN
23 Nisan'da açtı Büyük Meclisi.
Meclise oldu başkan Atatürk'ün kendisi.
Dedi: Kendin yönetir halkın kendi kendisi.
Bu millete yakışan en iyi demokrasi.
23 NİSAN
Dün sabah anneciğim
Öperek, dedi: Uyan
Bugün senin bayramın,
Kalk, bak süslendi her yan.
Baktım her taraf süslü,
Sokaklar dolu insan.
Dedim: Anne bu neden
Dedi: 23 Nisan.
Temel bayrammış, inan
Kutlu olsun kardeşim
Geldi 23 Nisan.
23 NİSAN GÜNÜ
Bayram yapar çocuklar,
23 Nisan günü
Büyük bir sevinç kaplar,
Bütün yurdun üstünü
Bin dokuz yüz yirmide
Duyuldu halkın sesi
Açıldı bu tarihte
Büyük Millet Meclisi
Bugün edildi ilân
Yeni bir Türk devleti
Bundan, 23 Nisan
Sevindirir milleti
İ. Hakkı SUNAT
23 NİSAN KOKUSU
Bu ne duru sabah, ne temiz hava,
Geliyor her yandan Nisan kokusu.
Sevinçten deliye dönmüş her yuva,
Sarmış gönülleri vatan duygusu.
Gelincikler gibi al al bayraklar,
Evlerden sarkıyor, gökler de dolu.
Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler,
Sanki arslan bugün her Türk'ün oğlu!
Şu mini miniler tombul yanaklı,
Yerlerinde bile duramıyorlar.
Hepsinin elleri çifte bayraklı,
Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var.
Yeniden oluyor her şey, yeniden,
Yanıyor Atatürk içimizde bak!
Atatürk, bu kara günü ak eden,
Atatürk; andımız, en kutlu sancak.
Eğlenin yavrular, gülün çocuklar.
Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu.
Havanın bile bir coşkun hâli var,
Her yönden geliyor nisan kokusu.
Hasan Lâtif SARIYÜCE
4 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
23 NİSAN
Gün aydın, gözün aydın,
Sayısız devrim saydın.
Dünyaya bin ün yaydın.
O mutlu Nisan bugün
Buldun taze can bugün.
İşte neşe, işte haz,
Sevincin çok, derdin az.
Bundan ünlü gün olmaz:
Her lezzete kan bugün,
O mutlu Nisan bugün,
Seyir için bu töreni,
Durma aç pencereni,
Sana onu vereni,
Saygıyla an bugün,
O mutlu Nisan bugün,
RIZA POLAT AKKOYUNLU
3 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
23 Nisan
İşte 23 nisan
Geldi yine büyük bayram
İnsanlara Neşe katan
Atamızdan armağan
Herkes bekler bu anı
Sokaklarda bahar havası
İçlerde sevgi ataya saygı
Bayraklar kaplar her yanı
Bu gün güneş değil
bayrak açsın
Dereler su gibi değil
Gür gür aksın
3 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
23 NİSAN
Sanki her tarafta var bir düğün.
Çünkü, en şerefli en mutlu gün.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
İşte, bugün bir meclis kuruldu,
Sonra hemen padişah kovuldu.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
Bugün, Atatürk'ten bir armağan,
Yoksa, tutsak olurduk sen inan.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
Saip EGÜZ
5 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ
rengimiz farklı olsun,
ayrı olsun dilimiz.
ne de olsa dünyamız,
ortak gezegenimiz.
aynı kıtadan gelip,
hep el ele verelim.
büyüklere barışı,
gelinde biz gösterelim.
silahlar gece olsun,
çiçekler ise gündüz.
kimleri çoktan sildik,
hep bir olsun gücümz.
aç kalmasın çocuklar,
şu üç günlük dünyada.
bir dilim ekmeğini,
gel bölüş lokma lokma.
sevgi ve dayanişma,
ortak ilkemiz olsun.
sağlıklı ve özgürce,
gönüller sevgi dolsun.
Beytullah Hatoğlu
EVDE YAPILABİLECEK 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ
Bu yıl Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan için sevgi konseri gerçekleştirilecek. Konserde, İstanbul semalarından tüm dünyaya sevgi ve birlik çağrısında bulunulacak. "7 tepenin şehrinden 7 kıtaya" sloganıyla ve pek çok sanatçının katılımıyla yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 23 Nisan konseri, İletişim Başkanlığı'nın resmi Youtube sayfasından yayınlanacak.
Evde yapılabilecek 23 Nisan etkinlikleri arasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un şu çağrısı da yer alıyor:
"23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21.00'de tüm Türkiye'yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. yıl coşkusunu, İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Aynı saatte görsel medyamız İstiklal Marşı yayınıyla bu coşkuya eşlik edecek. Milli Mücadele'nin ruhunu yansıtan o mısralarla, 100. yılın heyecanını milletçe hep birlikte yaşayalım."
DERGİLİK'TEN 23 NİSAN ÖZEL DERGİSİ
Dijital yayın platformu Dergilik, TBMM'nin kuruluşunun 100. Yıl dönümünde içeriğini çocukların hazırlayacağı 23 Nisan Özel dergisini okurlarla buluşturacak. Derginin içeriği, operatör kullanıcılarının gönderdiği paylaşımlardan oluşacak. 23 Nisan'da yayına alınacak olan dergi, Dergilik uygulaması üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Evde çocuklarla birlikte inceleyip okuyarak keyifli vakit geçirilebilir.
Bir diğer etkinlik ise Beşiktaş İlkokulu'ndan geldi. Beşiktaş İlkokulu, "Sen evde ben evde bayram gününde birlikte" sloganıyla bir proje başlattı. Proje kapsamında 4D sınıfı öğrencileri, çektikleri videolarla tüm çocukları, bayramlarını kutlamak için en güzel kıyafetlerini giyip, ay yıldızlı Türk bayrağını ellerine alarak 23 Nisan Perşembe saat 12.00'de balkonlara ve pencerelere davet etti.
23 Nisan'da evde yapılabilecek keyifli aktivitelerden biri de bu olabilir.
23 NİSAN ÖNEMİ NEDİR?
23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Birinci Dünya Savaşı'nda, Çanakkale'de göstermiş olduğumuz büyük başarılara rağmen; aynı safta olduğumuz diğer devletler yenilince olunca bizde onlarla birlikte yenilmiş sayıldık. Bu yenilgiden sonra imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile işgal ve istilaya uğramaya başlayan vatan topraklarının kurtarılması için acilen bir şeyler yapılması gerekiyordu.
Ülkemizin bu zor döneminde, bütün güçlüklere karşın, Milli Mücadeleyi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal, kurtuluşun ancak milletçe birlik ve beraberlikle hareket edilmesi sonucu mümkün olacağı kanaatindeydi.
Yurdun bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığının tehlikede olduğu ilk olarak Amasya Genelgesi'nde açıkça ifade edildi. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlar ile, vatanın bölünmez bir bütün olduğu, hiçbir yabancı devletin egemenliği altına girilmemesi hususu ile milli meclisin derhal toplanarak çalışması gerektiği sonucuna varıldı.
Nihayet, 23 Nisan 1920'de Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi açıldı. Millet iradesini esas alan meclisin açılış günü ile birlikte Türk halkı da egemenliğini ilan etmiş oldu.
23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günün yıldönümü olarak kutlanmaya başlanan ulusal bayram, ilk kez 23 Nisan 1920'de "Hâkimiyeti Milliye Bayramı" olarak kutlanmıştır.
Atatürk, 23 Nisan 1924'te, 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiş, bu tarihten 5 yıl sonra ise 23 Nisan 1929'da bu özel bayramı çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan ilk defa 1929 yılında "Çocuk Bayramı" olarak da kutlanmaya başlanmıştır.
1930'lu yıllarda Çocuk Esirgeme Kurumunun gelenekselleştirdiği ve 23 Nisan–1 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Çocuk Haftası'nın başlangıcının da bu bayramla aynı güne rastlaması sebebiyle "Milli Hâkimiyet Bayramı" ile Çocuk Bayramı aynı gün kutlanmaya başlamıştır. Bu iki bayram 23 Nisan 1935 yılında "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adı altında bir araya getirilmiştir.
Hâkimiyet-i Milliye bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM'nin açılışını kutlamak amacını taşırken; Çocuk Bayramı, savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocuklarını sevindirmek amacını taşımaktaydı. 1979'un, UNESCO tarafından "Çocuk Yılı" ilan edilmesiyle de bu bayram, uluslararası bir nitelik kazanmıştır.
1979'da, ilk olarak beş ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu milli bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen yabancı ülke çocukları katılmakta, şenlik boyunca Türk çocuklarının evlerinde misafir edilmektedir. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke olan Türkiye, bu özelliği ile bizlere büyük gurur vermektedir.
1979'dan bu yana her yıl, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından geleneksel olarak 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği düzenlenmektedir. Bir hafta süren etkinliklere 8–14 yaş arası dünya çocukları davet edilmektedir. Program yaklaşık 16 Nisan'dan 25 Nisan'a kadar olan süreci kapsamaktadır.
Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak önemli bir yer işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, yurtdışı temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda ve okullarımızda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.
Tüm dünyaya kardeşlik mesajlarının verildiği ve her türlü sorunun el ele, kardeşçe çözülmesi gerektiğinin hatırlatılması bakımından "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" çok büyük önem taşımaktadır. Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram, dünya çocukları arasındaki sevgi ve dostluk bağlarının gelişmesine katkı sağlamakta, tüm insanların barış içinde yaşaması gerektiğini en güzel şekilde ifade etmektedir