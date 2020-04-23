DERGİLİK'TEN 23 NİSAN ÖZEL DERGİSİ

Dijital yayın platformu Dergilik, TBMM'nin kuruluşunun 100. Yıl dönümünde içeriğini çocukların hazırlayacağı 23 Nisan Özel dergisini okurlarla buluşturacak. Derginin içeriği, operatör kullanıcılarının gönderdiği paylaşımlardan oluşacak. 23 Nisan'da yayına alınacak olan dergi, Dergilik uygulaması üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Evde çocuklarla birlikte inceleyip okuyarak keyifli vakit geçirilebilir.

Bir diğer etkinlik ise Beşiktaş İlkokulu'ndan geldi. Beşiktaş İlkokulu, "Sen evde ben evde bayram gününde birlikte" sloganıyla bir proje başlattı. Proje kapsamında 4D sınıfı öğrencileri, çektikleri videolarla tüm çocukları, bayramlarını kutlamak için en güzel kıyafetlerini giyip, ay yıldızlı Türk bayrağını ellerine alarak 23 Nisan Perşembe saat 12.00'de balkonlara ve pencerelere davet etti.

23 Nisan'da evde yapılabilecek keyifli aktivitelerden biri de bu olabilir.

23 NİSAN ÖNEMİ NEDİR?

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Birinci Dünya Savaşı'nda, Çanakkale'de göstermiş olduğumuz büyük başarılara rağmen; aynı safta olduğumuz diğer devletler yenilince olunca bizde onlarla birlikte yenilmiş sayıldık. Bu yenilgiden sonra imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile işgal ve istilaya uğramaya başlayan vatan topraklarının kurtarılması için acilen bir şeyler yapılması gerekiyordu.

Ülkemizin bu zor döneminde, bütün güçlüklere karşın, Milli Mücadeleyi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal, kurtuluşun ancak milletçe birlik ve beraberlikle hareket edilmesi sonucu mümkün olacağı kanaatindeydi.

Yurdun bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığının tehlikede olduğu ilk olarak Amasya Genelgesi'nde açıkça ifade edildi. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlar ile, vatanın bölünmez bir bütün olduğu, hiçbir yabancı devletin egemenliği altına girilmemesi hususu ile milli meclisin derhal toplanarak çalışması gerektiği sonucuna varıldı.

Nihayet, 23 Nisan 1920'de Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi açıldı. Millet iradesini esas alan meclisin açılış günü ile birlikte Türk halkı da egemenliğini ilan etmiş oldu.

23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günün yıldönümü olarak kutlanmaya başlanan ulusal bayram, ilk kez 23 Nisan 1920'de "Hâkimiyeti Milliye Bayramı" olarak kutlanmıştır.