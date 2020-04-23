23 Nisan anlam ve önemi nedir? 23 Nisan neden kutlanır? 23 Nisan'da ne oldu? Çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanmaya başlandı. Her yıl çocuklar için özel günlerden birisi olan 23 Nisan'da, hazırlanan şarkılar, şiirler ve videolar sosyal medya aracılığıyla paylaşılıyor. Peki, 23 Nisan anlam ve önemi nedir? 23 Nisan neden kutlanır? Detaylar haberimizde!

23 NİSAN DOODLE OLDU!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Google tarafından da kutlandı. Arama motoru devi Google, ana sayfasında logosunu 23 Nisan'a özel olarak değiştirerek bu özel günü kutladı.

Hazırlanan doodle'da bir grup çocuk, müzik ve Türk bayrağı eşliğinde kutlama yapıyor.

23 NİSAN ANLAM VE ÖNEMİ

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir.