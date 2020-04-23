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    • 23.04.2020 11:47
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    Son dakika: 'tan 23 Nisan mesajı

    Son dakika haberi... : Aziz milletimizin iradesinin timsali Gazi Meclisimizin 100. kuruluş yıl dönümü ve ve kutlu olsun. Evlatlarımıza ve dünyanın tüm çocuklarına daha müreffeh bir gelecek bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.

    Bakan Albayrak'tan 23 Nisan mesajı

    , 'nin kuruluşunun 100. yılı ile ve 'nı kutladı.


    Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aziz milletimizin iradesinin timsali Gazi Meclisimizin 100. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Evlatlarımıza ve dünyanın tüm çocuklarına daha müreffeh bir gelecek bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

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