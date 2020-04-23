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    • 23.04.2020 11:08
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    Teravih namazı evde kılınabilir mi? İlk teravih ne zaman 2020?

    Müslüman alemi bir Ramazan ayına daha ulaşmanın mutluluğunu yaşarken ilk teravih namazının ne zaman kılınacağını da araştırmaya başladı. Ramazan ayının ibadetlerinden biri olan teravih namazını ilk kez kılacak olanlar ise kaç rekat olduğunu merak ediyor. Peki teravih namazı evde kılınabilir mi yoksa camiye mi gitmek gerekiyor? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları…

    Teravih namazı evde kılınabilir mi? İlk teravih ne zaman 2020?

    2020 yılının ilk teravih namazı için heyecanlı bekleyiş başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı corona virüs salgınından dolayı kalabalık olan camilerde bulunulmaması gerektiğini söylerken vatandaşlar da teravih namazın evde kılınıp kılınmayacağını sorgulamaya başladı. Teravih namazı ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR? EVDE KILINABİLİR Mİ?

    2020 yılının Ramazan ayı 24 Nisa Cuma günü başlayacak. Dolayısıyla 2020'nin ilk teravih namazı da 23 Nisan yatsı namazının sonrasında kılınacaktır. Ramazan ayı ibadetlerinden olan teravih namazı 20 rekattan ibaret sünnet namazıdır. Yatsı ile vitir arasında kılınması gereken teravih namazının kaç rekat olduğu konusunda bir rivayet yoktur. Teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur.

    İki Rekatlık Teravih Namazının Kılınışı

    1. Rekat
    "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Teravih namazı kılmaya" diye niyet ederiz
    "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
    Sübhaneke'yi okuruz
    Euzü-besmele çekeriz
    Fatiha Suresini okuruz
    Kur'an'dan bir sure okuruz
    Rüku'ya gideriz
    Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz



    2. Rekat
    Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
    Besmele çekeriz
    Fatiha Suresini okuruz
    Kur'an'dan bir sure okuruz
    Rüku'ya gideriz
    Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
    Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
    "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

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