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    • 23.04.2020 21:35
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    Son dakika: Tüm Başkan Erdoğan liderliğinde 'nı okudu

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm balkonlarda 'nı okudu. Başkan Erdoğan konuşma öncesi yaptığı açıklamada, "Tüm çocukların 'nı tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum." dedi.

    Başkan Erdoğan liderliğinde tek ses tek yürek

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm balkonlarda 'nı okudu. Başkan Erdoğan öncesi önemli açıklamalarda bulundu.


    Başkan Erdoğan'dan İstiklal Marşı öncesi önemli açıklamalar;

    Tüm çocukların 'nı tebrik ediyorum

    Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum.

    Hiç kimseyi dışlamadan, ayırmadan ayrıştırmadan vatanımızın her köşesini kucaklama gayreti içerisinde olduk.

    83 milyonun tüm fertlerinde bilhassa bugün bayramlarınızı kutladığımız çocuklardan biraz daha sabretmelerini istiyoruz.

    Merhum Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızı kalemiyle değil yüreğinin her zerresinden kopup gelen vecd ile yazmıştır

    İstiklal Marşı'mız sadece bir asır önceki özgürlük mücadelemizi anlatmakla kalmaz gelecekte ihtiyacımız olan ruhu da ifade eder.

    Biz burada kendi çocuklarımız ve torunlarımızla birlikte mesajlarımızı kalbimizde hissederek okumak suretiyle bu milli coşkuya iştirak edeceğiz.

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