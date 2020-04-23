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    • 23.04.2020 09:16
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 23 Nisan paylaşımı (Siyasilerden 23 Nisan mesajları)

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ve dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Sevgili çocuklar, bu bayram sokağa çıkmıyoruz, 100'üncü yıl coşkumuzu evlerimizde yaşıyoruz. Sağlıcakla kalın, bu bayram evde kalın." ifadelerini kullandı. İşte siyasilerin 23 Nisan mesajları...

    Fuat Oktay'dan anlamlı paylaşım

    Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'nin 100. kuruluş yıl dönümü ile ve 'nı en içten duygularla kutladığını belirtti.

    başta olmak üzere 'de ve Meclis'in kurulmasında emeği geçen tüm kahramanları minnet ve şükranla yad eden Oktay, "Sevgili çocuklar, bu bayram sokağa çıkmıyoruz, 100'üncü yıl coşkumuzu evlerimizde yaşıyoruz. Sağlıcakla kalın, bu bayram evde kalın." ifadelerine yer verdi.

    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 23 Nisan mesajı:
    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyor, tüm yavrularımızı gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

    Bakan Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayımladı.

    Selçuk, "HerEvde23Nisan" etiketi ile yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyor, tüm yavrularımızı gözlerinden öpüyorum. Milli irademizin tecelligahı TBMM'mizin 100. açılış yıl dönümünü tebrik ediyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

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