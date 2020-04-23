Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 23 Nisan paylaşımı (Siyasilerden 23 Nisan mesajları)

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularla kutladığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele'de ve Meclis'in kurulmasında emeği geçen tüm kahramanları minnet ve şükranla yad eden Oktay, "Sevgili çocuklar, bu bayram sokağa çıkmıyoruz, 100'üncü yıl coşkumuzu evlerimizde yaşıyoruz. Sağlıcakla kalın, bu bayram evde kalın." ifadelerine yer verdi.





Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyor, tüm yavrularımızı gözlerinden öpüyorum.



Milli irademizin tecelligahı TBMM'mizin 100. açılış yıl dönümünü tebrik ediyorum.



Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.#HerEvde23Nisan pic.twitter.com/dR3N9XeqHg — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) April 23, 2020

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 23 Nisan mesajı:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyor, tüm yavrularımızı gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayımladı.

Selçuk, "HerEvde23Nisan" etiketi ile yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyor, tüm yavrularımızı gözlerinden öpüyorum. Milli irademizin tecelligahı TBMM'mizin 100. açılış yıl dönümünü tebrik ediyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."