Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden hastaların akciğer ve diğer organlarında virüs olabileceğini, bu yüzden otopsi yapılmasını tavsiye etmediklerini belirtti. Bilim Kurulu, koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden hastalara yapılacak otopsi sırasında alınacak tedbirlere ilişkin de uyarılarda bulundu.
Kurul, kesin ya da muhtemel virüs ölümlerinde mümkün olduğunca otopsi yapılmamasını isterken; otopsinin yapılması gerekli görüldüğü durumlarla ilgili ise şu tavsiyeleri sıraladı: Covid-19'dan ölenlerin akciğer ve diğer organlarında virüs bulunabilir. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, bu yüzden otopsi negatif basınçlı salonlarda veya iyi havalanan bir odada yapılmalı.
Otopsinin yapıldığı çevresel yüzeyler önce su ve deterjanla temizlenmeli, temizlik sonrası, en az onda bir oranında sulandırılmış çamaşır suyuyla ya da yüzde 70 alkolle dezenfekte işlemi yapılmalı.
Personel, dezenfeksiyon solüsyonlarını hazırlarken ve kullanırken solunum ve göz koruması dâhil uygun kişisel koruyucu ekipman kullanmalı. Otopside ortaya çıkan atıklar tıbbi atık yönetmeliğine uygun bertaraf edilmeli.
ÇİFT ELDİVEN ŞART
Otopside mümkün olan en az sayıda kişi görev almalı. Otopsiyi yapan kişi, su geçirmez önlük, N95 maske, gözlük, yüz siperliği ve çift eldiven gibi koruyucu ekipman kullanmalı.
Uzmanlar koronavirüsün akciğerlerin yanı sıra çok sayıda organda hasara neden olduğunu saptamış durumda. İşte koronavirüsün vücudumuza etkileri:
1)BURUN
Bazı kişilerde felç, nöbet krizleri, zihin karışıklığı ve beyin iltihabı gibi hastalıklar görülüyor. Hangi etkilerin doğrudan koronavirüsten kaynaklandığı araştırılıyor.
2) AKCİĞER
Koronavirüs saldırısı esnasında bağışıklık hücrelerinin duvarları parçalanarak oksijen alınımı azalıyor. Hasta öksürmeye başlar, ateşi çıkar ve nefes almak için giderek artan bir çaba gösterir.
3) KARACİĞER
Hastaneye kaldırılan hastaların yaklaşık yarısı, kritik değerlerde karaciğer enzim seviyesine sahip. Çok fazla çalışan bağışıklık sistemi ve virüse karşı verilen ilaçlar sorun yaşatabiliyor.
4) BAĞIRSAK
Virüs alt gastrointestinal sistemini de enfekte edebiliyor. Hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ishal görülüyor.
5) GÖZLER
En çok görülen rahatsızlıklar arasında göz kapağı iltihabı, göz zarı iltihabı ve konjonktivit bulunuyor.
6) BURUN
Virüs burunda bulunan sinir hücrelerine zarar veriyor ve böylelikle kişi koku alma yeteneğini kaybediyor.
7) KALP VE DAMAR
Hücrelerin içine nüfus eden virüs, damarlarda enfeksiyona, kan pıhtılarına, kalp krizine ve kalp iltihabına neden olabiliyor.