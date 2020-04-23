Kurul, kesin ya da muhtemel virüs ölümlerinde mümkün olduğunca otopsi yapılmamasını isterken; otopsinin yapılması gerekli görüldüğü durumlarla ilgili ise şu tavsiyeleri sıraladı: Covid-19'dan ölenlerin akciğer ve diğer organlarında virüs bulunabilir. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, bu yüzden otopsi negatif basınçlı salonlarda veya iyi havalanan bir odada yapılmalı.