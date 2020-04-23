sosyal medya da yer alan camide müzik yayını yapıldığı iddiasını yalanladı. Müzik yayınının camide değil, cami yakınındaki bir sitede yapıldığı belirtildi.



GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

İzmir Müftülüğünden yapılan açıklamada, ''Bugün bazı sosyal medya mecralarında yer alan Karşıyaka İlçemize bağlı İhsan Gültekin Camisi'nin hoparlöründen müzik yayını yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Müzik yayınının camiden değil, caminin yakınındaki konut sitesinden yapıldığı ve gün içinde uzun süre devam ettiği tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' denildi.

MİT şehidinin ifşa edilmesi soruşturmasında tutuklanan Murat Ağırel'in de yazarlık yaptığı Yeniçağ Gazetesi haberi,ifadeleriyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.