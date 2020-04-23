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    • 23.04.2020 23:38
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    Müftülüğünden 'camide müzik' iddiasına yalanlama: Gerçeği yansıtmamaktadır

    , da yer alan camide müzik yayını yapıldığı iddiasını yalanladı. Müzik yayınının camide değil, cami yakınındaki bir sitede yapıldığı belirtildi.

    Müftülükten 'camide müzik' iddiasına yalanlama!
    , da yer alan camide müzik yayını yapıldığı iddiasını yalanladı. Müzik yayınının camide değil, cami yakınındaki bir sitede yapıldığı belirtildi.


    GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR
    Müftülüğünden yapılan açıklamada, ''Bugün bazı sosyal medya mecralarında yer alan Karşıyaka İlçemize bağlı İhsan Gültekin Camisi'nin hoparlöründen müzik yayını yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Müzik yayınının camiden değil, caminin yakınındaki konut sitesinden yapıldığı ve gün içinde uzun süre devam ettiği tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' denildi.





    YENİÇAĞ'DAN MÜZİK YAYININA GÜZELLEME
    MİT şehidinin ifşa edilmesi soruşturmasında tutuklanan Murat Ağırel'in de yazarlık yaptığı Yeniçağ Gazetesi haberi, "Türkiye bu imamı baş tacı edecek. Cami hoparlörlerinin sesini sonuna kadar açtı. Bütün şehir "Yaşa Mustafa Kemal Paşa" sesiyle inledi" ifadeleriyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.





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