İnfaz düzenlemesi, dün gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçti. AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edilen düzenlemeye, CHP 'hayır' dedi. Muhalefet partisi bununla da kalmadı ve yasayı Anayasa Mahkemesi'ne taşımaya karar verdi. Kararı da CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, açıkladı.

"YAŞAM HAKKIYLA İLGİLİYDİ"

TBMM'de basın toplantısı yapan Özkoç, "Biz bu infaz yasasının yaşam hakkıyla ilgili olduğunu söyledik. Ancak iktidar, içinde kadın cinayetlerinin, uyuşturucunun ve çocuk tacizinin de olduğu bir taslağı önümüze koydu" iddiasında bulundu.

İnfaz düzenlemesini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilmişti.

AYM SKANDAL KARARLARA İMZA ATMIŞTI

Son dönemde imza attığı skandal kararlarla gündeme gelen Anayasa Mahkemesi, son olarak Başkan Erdoğan'a ve AK Parti'ye edilen hakaretleri "ifade özgürlüğü" kapsamına sokarak cezasız bırakmıştı. FETÖ ve PKK'nın kara propagandasına sahip çıkan AYM'nin kararı büyük tepki çekmişti.

AYM daha önce de "barış bildirisi" olarak bilinen ancak bazı akademisyenlerin terör örgütü PKK'ya destek olmak amacıyla yayınladıkları bildiriye de sahip çıkmıştı. Kamuoyunun büyük bölümü "AYM bu kararla terör destekçilerini akladı" demişti.