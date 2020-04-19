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    • 19.04.2020 11:10
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    Son dakika: 'dan terör örgütü 'ya ağır darbe! Kuzey ’ta Hakurk'a kritik operasyon! | Video

    Kahramn Türk askeri eli kanlı terör örgütü 'nın kabusu olmaya devam ediyor. (MSB) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " kuzeyi Hakurk’ta icra edilen operasyonda terör örgütüne ait 7 ve 8 odalı mağaralarda; 1 adet 82 mm’lik havan, 4 adet Biksi hafif , 1 adet Zagros tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi." dedi.

    TSK'dan kritik operasyon! İşte o anlar...

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahraman Komandolarımız tarafından bölücü terör örgütü 'nın inlerine teker teker girilmeye devam ediliyor. kuzeyi Hakurk'ta titizlikle yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait yeni sığınak ve mağaralar tespit edildi. Yüzlerce metre uzunluğa sahip olan ve 7-8 odası bulunan mağaralarda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi."

    Mağaralarda yapılan aramalara;

    - 4 adet Biksi Hafif ,

    - 1 adet Zagros Tüfeği,

    - 1 adet Shutgun Silahı,

    - 1 adet 82 mm.lik havan mühimmatı,

    - 7 adet 120 mm.lik havan mühimmatı,

    - 28 adet RPG-7 mühimmatı,

    - 9 adet RPG -9 mühimmatı,

    - 1 adet EYP haline getirilerek tuzaklanmış RPG-7 Roket mühimmatı,

    - 2 jelikan mühimmat,

    - 2 jelikan el bombası,

    - 2 adet Doçka Ağır Makine Sehpası,

    - 136 adet sevk fişeği,

    - 100 kg EYP yapımında kullanılan amonyum nitrat,

    - Teleferik sistemi,

    - 11 adet akü,

    - 3 adet su motoru,

    - 1 adet hilti,

    - 2 adet çanak anten,

    - 1 adet su ısıtma kazanı,

    - 3 jelikan gaz yağı,

    - Örgütsel dökümanlar,

    - Çok sayıda yaşam ve giyim malzemeleri ele geçirilerek imha edildi.

    Haberler Güncel Son dakika: TSK'dan terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Kuzey Irak’ta Hakurk'a kritik operasyon! | Video
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