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    • 21.04.2020 20:29
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    Son dakika: 'da 'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, 'ın Çatak ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda, law silahı, antipersonel mayın, 3 el bombası, 14 roketatar mühimmatı ve çok sayıda makineli tüfek fişeği ele geçirildi.

    Van'da terör operasyonu!

    'ın Çatak ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

    Bu kapsamda, ilçenin kırsal bölgelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık Operasyonu" gerçekleştirildi.

    Operasyonda, law silahı, antipersonel mayın, 3 el bombası, 14 roketatar mühimmatı ve çok sayıda makineli tüfek fişeği ele geçirildi.

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