CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, yanındaki iki CHP'li ile ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evini fotoğraflamak isterken polislere yakalanmıştı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sn @fahrettinaltun'un evini fotoğraflamaya çalışarak bir ailenin yaşadığı eve fiziki tacizde bulunan CHP Üsküdar İlçe başkanını ve yanındakileri şiddetle kınıyoruz. Bu, sorumsuz ve ahlaksız bir eylemdir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 21, 2020

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yapılan davranışın sorumsuz ve ahlaksız bir eylem olduğunu söyledi.sözleriyle sosyal medya hesabı Twitter'dan CHP'li ilçe başkanına sert tepki gösteren Çelik,dedi.Çelik sözlerine şöyle devam etti:

"Bir insanın ailesiyle yaşadığı evi taciz etmeye kalkmak, uyarıda bulunan polislere siyasi parti kimliği kullanarak direnmeye çalışmak ve kaçmak hiçbir siyasi partinin taşımaması gereken bir lekedir.

Sn Fahrettin Altun'un ailesine dönük bu tacizi şiddetle kınıyoruz. Bunu yapan şahıslar hakkında gerekenin yapılmasını ve özür dilenmesini bekliyoruz. Hiçkimse kimsenin ailesini ve konutunu taciz edemez. Bunu beyanlarıyla teşvik edenlerin ders alması gereken bir durumdur bu."