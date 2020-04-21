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    • 22.04.2020 01:20
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    AK Parti'den 'li ilçe başkanına sert tepki: Sorumsuz ve ahlaksız bir eylemdir

    Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, yanındaki iki CHP'li ile ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk’taki evini fotoğraflamak isterken polislere yakalanmıştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu, sorumsuz ve ahlaksız bir eylemdir." dedi.

    Sorumsuz ve ahlaksız bir eylemdir

    Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, yanındaki iki CHP'li ile ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evini fotoğraflamak isterken polislere yakalanmıştı.



    AHLAKSIZ BİR EYLEM
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yapılan davranışın sorumsuz ve ahlaksız bir eylem olduğunu söyledi.

    "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sn Fahrettin Altun'un evini fotoğraflamaya çalışarak bir ailenin yaşadığı eve fiziki tacizde bulunan CHP Üsküdar İlçe başkanını ve yanındakileri şiddetle kınıyoruz. Bu, sorumsuz ve ahlaksız bir eylemdir." sözleriyle sosyal medya hesabı Twitter'dan CHP'li ilçe başkanına sert tepki gösteren Çelik, "En temel değerleri hiçe sayarak itibar suikastine girişen yayın organının ardından, bazı siyasilerin hedef gösterme kampanyasının tetikçisi haline gelmesinin vardığı nokta budur. İtibar suikastinden fiziki tacize varan ahlak dışı bir zincirdir bu." dedi.

    Çelik sözlerine şöyle devam etti:

    "Bir insanın ailesiyle yaşadığı evi taciz etmeye kalkmak, uyarıda bulunan polislere siyasi parti kimliği kullanarak direnmeye çalışmak ve kaçmak hiçbir siyasi partinin taşımaması gereken bir lekedir.

    Sn Fahrettin Altun'un ailesine dönük bu tacizi şiddetle kınıyoruz. Bunu yapan şahıslar hakkında gerekenin yapılmasını ve özür dilenmesini bekliyoruz. Hiçkimse kimsenin ailesini ve konutunu taciz edemez. Bunu beyanlarıyla teşvik edenlerin ders alması gereken bir durumdur bu."

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