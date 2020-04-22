Kuran nasıl okunmalı? Ayet ve hadislerle Kuran okumanın faziletleri! Abdestsiz kuran okunur mu?

- Ebû Davud'un rivâyet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (a.s.m.) bu hususta şöyle buyururlar:

"Kim Kur'ân'ı okur, hükümleriyle amel ederse, onun anne-babasına kıyamet gününde bir taç giydirilir. Bu tacın nuru güneşin bütün dünyadaki evlerde bulunan ışığından daha parlak olacaktır. Kur'ân ile amel etmeyi ne zannediyorsunuz?"

-Âişe'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle demiştir:

"Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır."

-İbn Ömer'den (ra) rivayet edildiğine göre Peygamber:

"Yalnız şu iki kimseye gıpta edilir: Birisi, Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse; diğeri de, Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse." buyurmuştur.